Ils n'ont pas traîné : virés de Bruges en même temps que Nicky Hayen, ils ont déjà retrouvé un poste en D1A

Ils n'ont pas traîné : virés de Bruges en même temps que Nicky Hayen, ils ont déjà retrouvé un poste en D1A
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Virés en même temps que Nicky Hayen, l'analyste vidéo Matthias Bernaert et l'entraîneur des gardiens Wouter Biebauw ont déjà retrouvé du service en D1A : ils rejoignent respectivement La Gantoise et le Cercle de Bruges.

Le limogeage de Nicky Hayen au Club de Bruges a déclenché une véritable valse des entraîneurs en D1A. Ivan Leko a pris les commandes à Bruges, Rik de Mil a été nommé à Gand, Hans Cornelis a été nommé intérimaire à Charleroi et, dans la foulée, Thorsten Fink a été écarté de Genk… où le nom de Nicky Hayen circule désormais.

À Bruges, Hayen n’est pas le seul à avoir payé les mauvais résultats récents : l’analyste vidéo Matthias Bernaert et l’entraîneur des gardiens Wouter Biebauw ont eux aussi été remerciés la semaine dernière.

Viré du Club de Bruges, Wouter Biebauw devient le nouvel entraîneur des gardiens... du Cercle

Ils n’ont cependant pas tardé à rebondir. Matthias Bernaert, comme évoqué cet après-midi, a rejoint le staff de La Gantoise aux côtés d’Ivan Leko, un club où il avait déjà travaillé avec les jeunes en 2019.

Wouter Biebauw a également rapidement retrouvé un poste. Ancien gardien professionnel passé par Malines, Roulers, Ostende ou encore le Beerschot, il a été nommé nouvel entraîneur des gardiens du Cercle de Bruges, le club voisin, qui se sépare ainsi de Stefan Toonen, en poste depuis 2022.

"Je suis ravi d’accueillir Wouter au sein de l’équipe. Il apporte une expérience du plus haut niveau, une grande éthique professionnelle, une vision moderne et une forte personnalité. Il jouera un rôle clé dans le développement de l’équipe et de nos gardiens de but", a déclaré le directeur technique Luciano Murchio sur le site officiel du club.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Cercle de Bruges
Wouter Biebauw

Plus de news

🎥 Une première depuis... Memphis Depay en 2011 : un Diablotin écrit l'histoire avec le PSV Eindhoven

🎥 Une première depuis... Memphis Depay en 2011 : un Diablotin écrit l'histoire avec le PSV Eindhoven

23:00
Le Club de Bruges prolongera-t-il Simon Mignolet ? Il n'est pas encore prêt à raccrocher

Le Club de Bruges prolongera-t-il Simon Mignolet ? Il n'est pas encore prêt à raccrocher

19:00
Où va rebondir Nicky Hayen après son départ du Club de Bruges ? "Il y a déjà des possibilités"

Où va rebondir Nicky Hayen après son départ du Club de Bruges ? "Il y a déjà des possibilités"

21:00
Après Leko et Still : nouveau transfert entre La Gantoise et le Club de Bruges

Après Leko et Still : nouveau transfert entre La Gantoise et le Club de Bruges

20:00
📷 "Une dinguerie" : tout Charleroi n'a toujours pas digéré le but annulé contre l'Union

📷 "Une dinguerie" : tout Charleroi n'a toujours pas digéré le but annulé contre l'Union

21:20
Près d'un supporter de l'Union sur cinq soutient aussi... Anderlecht et le RWDM !

Près d'un supporter de l'Union sur cinq soutient aussi... Anderlecht et le RWDM !

21:40
1
D1B : nouvelle défaite amère pour l'Olympic Charleroi, la course à la montée rebondit encore

D1B : nouvelle défaite amère pour l'Olympic Charleroi, la course à la montée rebondit encore

22:00
Des prochaines semaines décisives pour ce jeune d'Anderlecht, qui doute de son avenir

Des prochaines semaines décisives pour ce jeune d'Anderlecht, qui doute de son avenir

20:40
2
L'ancien Brugeois absent pour la bataille des Flandres ? Gand refuse la suspension proposée à Michal Skoras

L'ancien Brugeois absent pour la bataille des Flandres ? Gand refuse la suspension proposée à Michal Skoras

20:20
Le Standard dans le top 6, un miracle ? Les Rouches sont à douze matchs d'une première historique

Le Standard dans le top 6, un miracle ? Les Rouches sont à douze matchs d'une première historique

19:30
1
Assez remarquable : les nombreuses similitudes entre Ivan Leko à Bruges et Besnik Hasi à Anderlecht

Assez remarquable : les nombreuses similitudes entre Ivan Leko à Bruges et Besnik Hasi à Anderlecht

17:30
Un transfert qui tourne au flop : Loïc Lapoussin est libre de signer où il le souhaite

Un transfert qui tourne au flop : Loïc Lapoussin est libre de signer où il le souhaite

18:42
2
"Il n'y a plus qu'à accepter son destin" : Ilay Camara s'exprime le cœur lourd après son forfait pour la CAN

"Il n'y a plus qu'à accepter son destin" : Ilay Camara s'exprime le cœur lourd après son forfait pour la CAN

18:20
Pas de nouvelle ligne à son palmarès : Thibaut Courtois manque un nouveau trophée

Pas de nouvelle ligne à son palmarès : Thibaut Courtois manque un nouveau trophée

18:00
Gand n'a pas encore digéré : le tacle de Davy Roef à Ivan Leko

Gand n'a pas encore digéré : le tacle de Davy Roef à Ivan Leko

15:00
Le Club de Bruges restera ferme : pas de départ hivernal pour ce cadre

Le Club de Bruges restera ferme : pas de départ hivernal pour ce cadre

12:40
Jeremy Doku toujours blessé à Manchester City : Pep Guardiola précise la durée probable de son absence

Jeremy Doku toujours blessé à Manchester City : Pep Guardiola précise la durée probable de son absence

17:00
Qui pour remplacer Thorsten Fink ? Le Racing Genk dresse une liste de quatre prétendants

Qui pour remplacer Thorsten Fink ? Le Racing Genk dresse une liste de quatre prétendants

16:00
Cornelis, un ancien de la maison ou un autre profil ? L'équation à plusieurs inconnues de Charleroi Analyse

Cornelis, un ancien de la maison ou un autre profil ? L'équation à plusieurs inconnues de Charleroi

14:20
Qui revoilà : Hernan Losada est sur le point de reprendre du service, un an après la faillite de Deinze

Qui revoilà : Hernan Losada est sur le point de reprendre du service, un an après la faillite de Deinze

16:30
Terrible verdict pour Ilay Camara : voici la nature de la blessure du joueur d'Anderlecht

Terrible verdict pour Ilay Camara : voici la nature de la blessure du joueur d'Anderlecht

15:30
Bruges a mis la main à la poche : voici la somme payée à Gand pour débaucher Ivan Leko

Bruges a mis la main à la poche : voici la somme payée à Gand pour débaucher Ivan Leko

13:00
"Mon passé au Standard n'a rien à voir" : les premiers mots de Marouane Fellaini à Charleroi

"Mon passé au Standard n'a rien à voir" : les premiers mots de Marouane Fellaini à Charleroi

14:40
10
Le verdict est tombé : le Paris Saint-Germain condamné à verser une somme colossale à Kylian Mbappé

Le verdict est tombé : le Paris Saint-Germain condamné à verser une somme colossale à Kylian Mbappé

14:00
Aubaine en vue pour Anderlecht ? Un club de renom s'intéresse à Mario Stroeykens

Aubaine en vue pour Anderlecht ? Un club de renom s'intéresse à Mario Stroeykens

13:31
Les joueurs d'Anderlecht avaient une motivation bien spéciale d'atteindre les Playoffs

Les joueurs d'Anderlecht avaient une motivation bien spéciale d'atteindre les Playoffs

12:00
Une recrue devenue indispensable au RSCA, notamment pour la progression de Nathan De Cat

Une recrue devenue indispensable au RSCA, notamment pour la progression de Nathan De Cat

11:40
3
Vincent Kompany désigne son favori à la CAN (et ça n'étonnera personne)

Vincent Kompany désigne son favori à la CAN (et ça n'étonnera personne)

12:20
Encore un limogeage en vue très prochainement en Pro League ?

Encore un limogeage en vue très prochainement en Pro League ?

07:20
Bientôt la fin de l'aventure de Simon Mignolet à Bruges ? Le point sur la situation

Bientôt la fin de l'aventure de Simon Mignolet à Bruges ? Le point sur la situation

06:30
1
🎥 Senne Lammens héros de Manchester United, qui préserve un record vieux de 41 ans

🎥 Senne Lammens héros de Manchester United, qui préserve un record vieux de 41 ans

11:00
Un arbitre de Jupiler Pro League à la Coupe du Monde 2026 ?

Un arbitre de Jupiler Pro League à la Coupe du Monde 2026 ?

11:20
Nicky Hayen pourrait-il déjà reprendre du service en D1A ?

Nicky Hayen pourrait-il déjà reprendre du service en D1A ?

08:00
Un signe que les temps ont changé : Nathan De Cat rappelé à l'ordre par Anderlecht

Un signe que les temps ont changé : Nathan De Cat rappelé à l'ordre par Anderlecht

10:00
2
L'heure de la libération a sonné pour Romelu Lukaku

L'heure de la libération a sonné pour Romelu Lukaku

10:30
Mais que vient faire Marouane Fellaini au Sporting Charleroi... et combien cela coûtera-t-il aux Zèbres ?

Mais que vient faire Marouane Fellaini au Sporting Charleroi... et combien cela coûtera-t-il aux Zèbres ?

09:00
3

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved