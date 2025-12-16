Ils n'ont pas traîné : virés de Bruges en même temps que Nicky Hayen, ils ont déjà retrouvé un poste en D1A

Virés en même temps que Nicky Hayen, l'analyste vidéo Matthias Bernaert et l'entraîneur des gardiens Wouter Biebauw ont déjà retrouvé du service en D1A : ils rejoignent respectivement La Gantoise et le Cercle de Bruges.

Le limogeage de Nicky Hayen au Club de Bruges a déclenché une véritable valse des entraîneurs en D1A. Ivan Leko a pris les commandes à Bruges, Rik de Mil a été nommé à Gand, Hans Cornelis a été nommé intérimaire à Charleroi et, dans la foulée, Thorsten Fink a été écarté de Genk… où le nom de Nicky Hayen circule désormais.

À Bruges, Hayen n’est pas le seul à avoir payé les mauvais résultats récents : l’analyste vidéo Matthias Bernaert et l’entraîneur des gardiens Wouter Biebauw ont eux aussi été remerciés la semaine dernière.

Viré du Club de Bruges, Wouter Biebauw devient le nouvel entraîneur des gardiens... du Cercle

Ils n’ont cependant pas tardé à rebondir. Matthias Bernaert, comme évoqué cet après-midi, a rejoint le staff de La Gantoise aux côtés d’Ivan Leko, un club où il avait déjà travaillé avec les jeunes en 2019.

Wouter Biebauw a également rapidement retrouvé un poste. Ancien gardien professionnel passé par Malines, Roulers, Ostende ou encore le Beerschot, il a été nommé nouvel entraîneur des gardiens du Cercle de Bruges, le club voisin, qui se sépare ainsi de Stefan Toonen, en poste depuis 2022.

"Je suis ravi d’accueillir Wouter au sein de l’équipe. Il apporte une expérience du plus haut niveau, une grande éthique professionnelle, une vision moderne et une forte personnalité. Il jouera un rôle clé dans le développement de l’équipe et de nos gardiens de but", a déclaré le directeur technique Luciano Murchio sur le site officiel du club.



