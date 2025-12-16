Jeremy Doku toujours blessé à Manchester City : Pep Guardiola précise la durée probable de son absence

Jeremy Doku ne rejouera plus avant la fin de l'année civile. Blessé, le Diable Rouge pourrait faire son retour lors du déplacement à Sunderland, le 1er janvier... dans le meilleur des cas.

Encore utilisé comme joker la saison dernière par Pep Guardiola, Jeremy Doku est désormais considéré comme un titulaire indiscutable à Manchester City.

En Premier League, l’ailier gauche de 23 ans avait participé aux quinze premières rencontres de championnat ainsi qu’aux six premiers matches de Ligue des Champions, la majorité d’entre eux en tant que titulaire.

Mais pour la première fois, le Diable Rouge n’était pas dans le groupe de Manchester City pour le déplacement à Crystal Palace, l’une des belles surprises de la saison en Angleterre, le week-end dernier.

Quelques semaines d'absence pour Jeremy Doku

Jeremy Doku avait été annoncé blessé par Pep Guardiola, qui a donné des précisions ce mardi en conférence de presse. La blessure de l’ancien joueur d’Anderlecht et du Stade Rennais n’est pas grave, mais il ne rejouera plus avant le début de l’année 2026.

"Il est forfait contre Brentford, c’est sûr. Je ne sais pas exactement quand il reviendra, peut-être au Nouvel An. Cela pourrait être lors de la rencontre face à Sunderland", a déclaré l’entraîneur espagnol, cité par Hayters TV. Les Cityzens se rendront chez les Black Cats le 1er janvier. Avant cela, ils affronteront West Ham et Nottingham en championnat, ainsi que Brentford en quarts de finale de l’EFL Cup, ce mercredi.



