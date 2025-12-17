La relève se prépare : un ancien espoir d'Anderlecht sur le banc de Leipzig pour la toute première fois

Joyeux Masanka Bungi commence à pointer le bout de son nez à Leipzig. Ce weekend, il était repris avec l'équipe fanion pour la première fois.

Leipzig se veut de plus en plus belge ces derniers mois. Les précédents mercatos ont déjà amené Maarten Vandevoordt, Arthur Vermeeren et Loïs Openda vers l'équipe première. Si le premier ne joue pas et que les deux autres sont partis, un autre de nos compatriotes a fait parler de lui ce weekend.

Joyeux Masanka Bungi a en effet pris place sur le banc, une grande première pour l'ailier belge de 18 ans. Cette saison, il évoluait pourtant avec les U19. Mais la blessure d'Antonio Nusa a accéléré sa présence dans le noyau A.

En pleine progression

L'international U19 belge n'est pas monté au jeu mais gardera à coup sûr ce match contre l'Union Berlin gravé dans sa tête malgré la défaite 3-1. Une nouvelle étape après avoir signé son premier contrat professionnel en février dernier, le liant à Leipzig jusqu'en juin 2027.

"Doté d'une bonne compréhension du jeu, d'un style de jeu plein de confiance et de capacités techniques impressionnantes, c'est un jeune joueur vraiment passionnant et plein de potentiel", le décrivait à cette occasion Marcel Schäfer, membre du Conseil d'Administration.



Joyeux Masanka Bungi s'était déjà entraîné avec l'équipe première mais avait été freiné dans son élan par une blessure. Le voilà récompensé pour ses progrès depuis ses années de formation en Belgique, où il avait transité par Anderlecht, le White Star et Genk avant de filer en Allemagne.