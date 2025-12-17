Il se jouera en pleine journée : le dernier match d'au revoir des Diables avant le Mondial se précise

Il reste moins de six mois avant la Coupe du Monde. Le programme des Diables Rouges est presque entièrement connu.

Le 15 juin prochain, les Diables Rouges débuteront leur Coupe du Monde avec un match inaugural contre l'Egypte. La deuxième rencontre face à l'Iran suivra six jours plus tard, avant de conclure face à la Nouvelle-Zélande le 27 pour, espérons-le, entrevoir la suite du tournoi.

Rudi Garcia et son staff auront évidemment plusieurs rencontres de préparation pour faire monter l'équipe en puissance. La prochaine trêve internationale aura lieu au mois de mars. Deux matchs amicaux sont prévus.

Les Diables pourront déjà avoir un avant-goût du rêve américain. Ils affronteront les USA le 28 mars 2026 à Atlanta avant de jouer face au Mexique à Chicago le 1er avril. Après cela, les Diables en seront déjà aux derniers préparatifs lors du mois de juin.

Une dernière communion avant de s'envoler

Aucune rencontre n'a encore été officiellement fixée, mais cela se prépare, notamment en ce qui concerne le dernier match, celui qui permettra au groupe de se jauger une dernière fois et aux supporters de dire au revoir à l'équipe avant qu'elle ne traverse l'Atlantique.



Au micro de DAZN, Vincent Mannaert a donné quelques précisions sur ce match d'au revoir : "Il aura lieu le dernier week-end avant le départ, donc le 6 ou 7 juin. Le lieu n'est pas encore déterminé, mais nous jouerons de préférence en journée. Nos deux premiers matchs dans le tournoi sont à midi (21h heure belge). Nous voulons créer des conditions similaires. L'adversaire aura, si possible, le profil de l'Egypte ou de l'Iran".