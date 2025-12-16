Près d'un supporter de l'Union sur cinq soutient aussi... Anderlecht et le RWDM !

Près d'un supporter de l'Union sur cinq soutient aussi... Anderlecht et le RWDM !
Photo: © photonews

C'est le résultat d'une étude de l'UCLouvain et de l'ULB. Deux supporters de l'Union sur trois soutiendraient aussi un autre club.

Les supporters de l’Union Saint-Gilloise sont-ils de "faux supporters" ? C’est ce que l’on entend parfois dans les tribunes d’autres stades lorsque l’on évoque, par exemple, les travées du Parc Duden, longtemps restées clairsemées avant le retour de la RUSG en D1A.

L’Université catholique de Louvain (UCLouvain) et l’Université libre de Bruxelles (ULB) ont mené une enquête sur le sujet. Selon leurs conclusions, le phénomène du multisupportérisme touche particulièrement les supporters saint-gillois.

Les supporters de l'Union soutiennent aussi... Anderlecht !

Ainsi, 62,5 % des supporters de l’Union déclarent soutenir au moins un autre club, selon Olivier Paye, professeur de sciences politiques à l’UCLouvain, dans un entretien accordé à la RTBF.

"Ce qui est très frappant, c’est qu’un supporter de l’Union sur six soutient l’un des deux autres grands clubs bruxellois, le Sporting d’Anderlecht et le RWDM", poursuit Olivier Paye, un constat qui remet largement en question la notion de rivalité entre les clubs de la région bruxelloise.


D’ailleurs, parmi les trois autres clubs les plus soutenus par les fans de l’Union Saint-Gilloise figurent le Sporting d’Anderlecht, le Standard de Liège et le RWDM. Viennent ensuite des clubs comme le RFC Liège et le Cercle de Bruges, dont les supporters entretiennent des liens officiels avec ceux de la RUSG, ainsi que des équipes issues d’autres championnats européens.

