Deux buts manqués à cause d'une panne : DAZN se met encore le public à dos

Trois rencontres de Challenger Pro League étaient au programme ce mardi soir, mais leur diffusion a été interrompue en raison d'une panne sur la plateforme de streaming DAZN. Pendant vingt minutes, les téléspectateurs ont vu des publicités défiler en boucle.

Au programme de ce mardi soir en Challenger Pro League : Olympic Charleroi - Lommel, le Beerschot face au Jong Gent et Lierse contre Courtrai. Pour les fans de D1B, c’était une soirée importante, mais les images n’ont pas directement atteint les foyers.

Les matchs avaient déjà commencé lorsque les problèmes sont survenus, entraînant la perte de phases cruciales et de buts. La panne a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Les supporters souhaitant regarder les matchs via la plateforme et n’ayant pas accès aux images en direct ont exprimé leur frustration. L’incident a touché les trois rencontres simultanément, faisant qu’aucun match n’était visible.

Réaction de DAZN

La plateforme de streaming a rapidement répondu aux plaintes. “Nous sommes conscients de l’incident et essayons de le résoudre au plus vite ! Merci pour votre patience et nous nous excusons pour le désagrément.”

La coupure a finalement duré vingt minutes. Ce n’est qu’après ce délai que les spectateurs ont pu suivre à nouveau les matchs, alors que plusieurs buts avaient déjà été inscrits, dont deux dans la rencontre Olympic Charleroi - Lommel.

