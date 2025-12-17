"Pas d'ADN, pas de plan de jeu" : Laurent Ciman y va fort sur 'son' Standard

Laurent Ciman garde toujours un œil attentif sur le Standard. Mais il n'est pas rassuré par ce qu'il voit sur le terrain.

Depuis son départ pour Montréal en 2015, Laurent Ciman est comme un poisson dans l'eau de l'autre côté de l'Atlantique. Le Carolo était entraîneur de l'Impact Montréal jusqu'en novembre dernier. Depuis, il a lancé sa propre académie.

"C’est mon épouse qui a eu l’idée de créer cette académie", explique-t-il à la RTBF. "C’est un vrai plaisir de transmettre aux jeunes Québécois ce que j’ai appris au fil de ma carrière. Il y a de bons joueurs au Canada, même si le contexte est plus compliqué qu’en Belgique, puisqu’il n’y a qu’un seul club dans la région".

Mais il n'en oublie pas moins le Standard, qui garde une grande place dans son coeur. Un coeur rouche qui saigne vu les prestations actuelles. La présence dans le top 6 (avec une différence de buts négative, une première) est paradoxale tant l'équipe se cherche.

Une équipe en plein doute

Ciman a regardé le match contre Louvain et n'a que peu apprécié le spectacle : "Le Standard est triste. Il n’y a pas de révolte, pas d’ADN, pas de plan de jeu comme on a pu le voir contre Louvain. C’est ennuyant de voir le Standard jouer. Je comprends la colère des supporters, et encore, ils sont encore gentils pour le moment".



Le niveau moyen de la Pro League semble avoir baissé cette saison. "La MLS actuelle, si on l’excepte une ou deux équipes, est peut-être supérieure au championnat belge", conclut Laurent Ciman, qui n'échangerait pour rien au monde la vie qu'il mène au Québec depuis dix ans.