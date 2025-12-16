🎥 Une première depuis... Memphis Depay en 2011 : un Diablotin écrit l'histoire avec le PSV Eindhoven

🎥 Une première depuis... Memphis Depay en 2011 : un Diablotin écrit l'histoire avec le PSV Eindhoven
Photo: © photonews

Titulaire en 1/16es de finale de la Coupe des Pays-Bas, Noah Fernandez a délivré sa première passe décisive avec l'équipe première du PSV. Il est devenu le plus jeune joueur à être impliqué dans un but du club d'Eindhoven en match officiel depuis Memphis Depay, en 2011.

Cette saison, plusieurs jeunes joueurs belges sont en train d'éclore, ou de confirmer leur première belle saison, en Eredivisie. On pense notamment à Jorthy Mokio, Mika Godts et Rayane Bounida du côté de l'Ajax Amsterdam.

Au PSV Eindhoven, aussi, les talents belges sont en train de pointer le bout de leur nez. La réception de GVVV, pensionnaire de troisième division, ce mardi soir en 1/16es de finale de la Coupe des Pays-Bas a d'ailleurs permis de les voir à l'œuvre.

Parmi les meilleurs Diablotins à la Coupe du monde U17, avec trois buts et deux passes décisives à son actif, Noah Fernandez (17 ans) fêtait sa toute première titularisation avec l'équipe première, et n'a pas manqué d'impressionner.

Premier assist pour Noah Fernandez avec l'équipe première du PSV

Après dix minutes de jeu, alors que le score était déjà de 1-0 pour le PSV, il a fait preuve d'une superbe vision du jeu pour servir le jeune Paul Wanner, auteur du 2-0. Et globalement, le milieu de terrain à vocation offensive a livré une très bonne prestation avant de céder sa place à la 76e minute. Selon Opta, il est devenu le plus jeune joueur à être impliqué dans un but du PSV depuis un certain Memphis Depay, en septembre 2011.

Noah Fernandez n'a pas été le seul talent belge à recevoir sa chance. S'il avait déjà eu droit à dix minutes en championnat contre Zwolle début octobre, ce n'était pas le cas de Nicolas Verkooijen qui a, lui, eu droit à sa toute première apparition en montant à la 68e minute. Formé aux Pays-Bas depuis son enfance, le médian offensif de 19 ans a inscrit six buts en D2 néerlandaise avec les U23 du PSV cette saison.

Une belle soirée, donc, pour nos Diablotins qui continuent de se révéler de l'autre côté de la frontière. International belge U19, Nicolas Verkooijen est lui aussi appelé à intégrer l'équipe première de manière durable à moyen terme. Pour l'anecdote, cette rencontre entre le PSV et GVVV s'est terminée sur le score de 3-0, le troisième but ayant été inscrit par un certain Ivan Perišić.

