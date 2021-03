Kevin De Bruyne ne veut pas entendre parler de record avant le derby de Manchester

Alors que Manchester City s'apprête à défier Manchester United, Kevin De Bruyne préfère oublier le record des New Saints.

Manchester City est inarrêtable. Les Sky Blues restent sur 21 victoires consécutives en Premier League. Cet après-midi, leur incroyable série sera mise à l'épreuve contre leur rival et concurrent direct dans la course au titre : Manchester United. En cas de victoire, cela ferait 22 succès d'affilés pour les hommes de Pep Guariola

Toutefois, Kevin De Bruyne ne veut pas en entendre parler. Dans des propos accordés au Daily Mail, le milieu de terrain belge a prévenu que le match contre Manchester United était un match comme les autres. "Nous le considérons comme un match à part, et non comme un 22ème match. Nous nous sommes probablement surpris avec cette série, mais nous ne parlons jamais du nombre de matchs que nous avons gagnés. Le calendrier est tellement fou qu'on n'a pas le temps de regarder en arrière [...] Ce n'est pas important en ce moment."

Pour rappel, le record du monde du plus grand nombre de victoires d'affilées est aujourd'hui détenu par le club Gallois, The New Saints FC. Ce dernier avait gagné 27 matchs consécutifs. Face aux Reds Devils, les Citizens ont l'occasion de s'en rapprocher encore un peu plus. Coup d'envoi à 17h30 ce dimanche.