La Lazio s'impose et recolle au peloton européen

Oui, la Lazio jouait bien ce vendredi, en championnat, et à 15h00.

La Lazio a ouvert le bal de la 26ème journée de championnat ce vendredi, à un horaire un peu particulier. Les joueurs d'Inzaghi recevaient en effet Crotone et ce ne fut pas simple pour les anciens adversaires de Bruges en Ligue des Champions.

Les locaux ont dû attendre les dernières minutes et un but de Caicedo pour l'emporter sur le score de 3-2 (84'). Bien avant cela, Milinkovic-Savic (14') et Luis alberto (39') avaient donné par deux fois l'avantage à Rome. Dans l'autre camp, Simy (29' et 50' sur pen) avait par deux fois égalisé. Tout cela n'aura donc servi à rien.

Au classement, la Lazio est à la 7ème place, à un point de Naples avec un match de plus. Crotone reste à la dernière place du classement avec 15 points.