Le Barça va dégraisser cet été, sept joueurs mis sur la liste des transferts

Joan Laporta, le nouveau président du Barça veut tourner la page et réécrire l'histoire du Barça. Et cela débute par un dégraissage cet été.

De nombreux joueurs vont devoir quitter le FC Barcelone cet été afin de récolter des fonds et de permettre au club blaugrana de se séparer de quelques éléments aux performances sportives insuffisantes et/ou au salaire trop important.

Selon Sport, sept joueurs ont été mis sur la liste des transferts. Cela ne veut pas dire qu'ils seront tous vendus, mais le Barça veut récupérer 100 millions d'euros. On retrouve notamment Neto, le portier remplaçant, suivi de Samuel Umtiti et Junior Firpo. Miralem Pjanic pourrait lui aussi faire ses valises un an après son arrivée. Enfin, Philippe Coutinho, Martin Braithwaite et Antoine Griezmann sont considérés comme non-indispensable.