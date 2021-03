Le Barça a un plan pour convaincre Lionel Messi de rester

De quoi sera fait l'avenir de l'Argentin ? C'est la question que se pose toute la planète foot, alors que le joueur souhaitait quitter son club l'été dernier et qu'il n'a toujours pas signé de nouveau contrat.

La victoire de Joan Laporta aux élections présidentielles du Barça est ainsi un premier pas positif pour les Barcelonais dans le dossier Lionel Messi. Le nouveau président barcelonais a cependant de nombreux atouts pour convaincre La Pulga et ce même s'il ne pourra pas continuer à lui proposer le même salaire qu'il perçoit actuellement, selon Mundo Deportivo.

Le nouvel homme fort du club blaugrana compte lui proposer un projet sportif convaincant, avec l'arrivée d'une star comme Haaland en plus de Kun Agüero, son fidèle ami. De plus, la présence de jeunes joueurs prometteurs au club comme Pedri, Ansu Fati et De Jong et la bonne entente de l'Argentin avec Ronald Koeman sont aussi des atouts pour le président. Ce dernier est aussi prêt à offrir un poste pratiquement à vie pour le joueur après sa carrière, dans un rôle d'ambassadeur par exemple.