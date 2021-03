Liga : le Barça met la pression sur l'Atlético

Le FC Barcelone est en forme. Ce lundi soir, le club catalan s'est imposé à domicile contre Huesca, dans le cadre de la 27ème journée de Liga. Au Camp Nou, les coéquipiers de Lionel Messi ont enchaîné leur quatrième victoire consécutive face au petit poucet du championnat espagnol.

Grâce au duo Messi-Griezmann, les Blaugrana sont rentrés aux vestiaires avec une courte avance, malgré le penalty transformé par Rafa Mir juste avant la pause. En seconde période, Oscar Mingueza n'a pas tardé à accroître l'avantage des locaux. Pour finir, l'attaquant argentin a signé un doublé en toute fin de match. Score final : 4-1 pour le FC Barcelone.

