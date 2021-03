Diablotins: vers une première sélection pour Amadou Onana

Nouvelle campagne et nouveaux visages en équipe Espoirs?

Alors que l'Euro U21 débutera, sans la Belgique, la semaine prochaine, les Espoirs belges vont entamer leur préparation pour la prochaine campagne qualificative, qui débutera le 4 juin prochain, au Kazakhstan.

Avec de nouveaux visages dans le groupe de Jacky Mathijssen? C'est une certitude et l'un de ces nouveaux visages pourrait être celui d'Amadou Onana. Selon nos sources, le médian d'Hambourg fait partie de la présélection de Jacky Mathijssen pour la rencontre amicale de la semaine prochaine contre les U20 français.

Le sélectionneur dévoilera le nom des joueurs retenus ce vendredi, et ce serait une belle récompense pour un joueur qui monte en puissance en Division 2 allemande d'en faire partie. Amadou Onana vient d'ailleurs inscrit son troisième but de la saison ce week-end et il participe pleinement au bel exercice du HSV, en course pour retrouver la Bundesliga à l'issue de la saison.