La Ligue 1 ne laissera pas partir ses internationaux hors-UE en sélection

Les conditions sanitaires compliquant les voyages devrait empêcher de nombreux internationaux à rejoindre leur sélection lors de la trêve à venir.

En Belgique, on a ainsi appris, notamment, que l'Antwerp refusait de laisser partir Dieumerci Mbokani pour la sélection de RDC ; un choix qui sera généralisé dans les deux grands championnats français. La Ligue 1 et la Ligue 2 ont ainsi décidé à l'unanimité d'interdire les internationaux hors-UE à rejoindre leur sélection, rapporte L'Equipe ce mercredi.

Parmi les joueurs frappés par cette interdiction, on peut probablement citer Keylor Navas qui doit affronter le Mexique avec le Costa Rica le 30 mars prochain, mais aussi de très nombreux internationaux africains s'apprêtant à disputer les qualifications pour la CAN, ou encore les internationaux japonais Sakai et Yagatomo (Olympique de Marseille) qui affrontent la Corée du Sud, puis entament les qualifications pour le Mondial 2022.