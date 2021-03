L'Angleterre se passe des services de Trent Alexander-Arnold

Gareth Southgate a dévoilé les noms des 26 joueurs retenus pour les premiers matchs des éliminatoires pour la Coupe du monde et il y a une grosse surprise: l'absence de Trent Alexander-Arnold. Hormis sur blessure, le jeune latéral des Reds n'avait jamais été écarté depuis sa première sélection, en juin 2018.

Dans le groupe retenu par Gareth Southage, on note aussi le retour de Jesse Lingard, qui profite d'un prêt fructueux à West Ham pour regagner ses galons en sélection. Ollie Watkins est le petit nouveau: à 25 ans, l'attaquant d'Aston Villa profite de ses performances en club (12 buts, 3 assists depuis le début de saison) pour faire son apparition chez les Three Lions.

Here it is… your first #ThreeLions squad of the year! 👊