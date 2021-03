Matz Sels a hâte de retrouver les terrains : "Prêt à reprendre ma place de n°1 !"

Absent des terrains depuis l'été dernier, Matz Sels est enfin prêt à faire son retour avec Strasbourg.

Matz Sels (29 ans) va pouvoir retrouver les pelouses pour le sprint final de la Ligue 1 et, qui sait, celui menant à l'Euro 2021 avec les Diables Rouges : l'ancien d'Anderlecht s'était lourdement blessé en juillet dernier à l'entraînement : "Sur une course à reculons, je passe derrière un mannequin et en voulant repartir de l'avant, je sens que ça pète", raconte-t-il aux Dernières Nouvelles d'Alsace. Huit mois plus tard, Sels est de retour dans le groupe.

Il va cependant devoir reprendre son poste occupé entre-temps par une vieille connaissance : Eiji Kawashima, l'ancien gardien de but du Standard de Liège. "Je suis content pour Eiji, il a bien aidé l'équipe alors que la saison avait mal démarré", estime Matz Sels, qui ne fera pas de cadeaux au Japonais pour autant : "J'étais le n°1 avant ma blessure, mon objectif est de retrouver cette place et de rejouer (...) Je suis prêt !", affirme-t-il.