Quels attaquants pour les Diables en l'absence de Romelu Lukaku ?

La mauvaise nouvelle est tombée ce jeudi : en raison d'une explosion de Covid-19 à l'Inter Milan, Romelu Lukaku devrait manquer les prochains matchs des Diables Rouges. Roberto Martinez va devoir se trouver une autre option pour des matchs très importants.

Ne nous y trompons pas : les Diables Rouges ont fort intérêt à prendre du bon pied ces premiers matchs qualificatifs pour le Mondial 2022. Parce qu'il ne reste que peu de temps pour travailler au mieux l'Euro 2021, déjà, mais aussi parce que la réception du Pays de Galles et le déplacement en République Tchèque ne sont pas des matchs à prendre par-dessus la jambe et qu'un 6/6 face à ces deux concurrents nous mettrait sur du velours et enlèverait d'ores et déjà une certaine pression des épaules d'une génération qui sent son dernier rush proche.

Manque de bol : en plus des absences d'Axel Witsel et Eden Hazard, c'est d'un autre pilier que devra se passer Martinez en la personne de Romelu Lukaku. L'attaquant de l'Inter Milan, dans la forme de sa vie, avait inscrit 12 buts sur ses 10 derniers matchs avec les Diables Rouges ; inutile d'espérer remplir son costume, il est trop large.

L'heure de Benteke ?

Le scepticisme était de mise cet hiver quand Michy Batshuayi et Christian Benteke ont tous deux décidé de rester à Crystal Palace et de s'y battre pour leur place. Si l'un des deux a réussi son pari, c'est bien Benteke : titulaire chez les Eagles, il compte deux buts en 2021 - des chiffres qui paraissent bien légers à côté de ceux de Lukaku, mais comparaison n'est pas raison. La confiance est de retour chez Big Ben, qui serait bien inspiré de la faire fructifier en sélection.

© photonews

Sans surprise, la réussite de l'un signifie l'échec de l'autre à ce poste si concurrenciel, et Batshuayi ne décolle de son côté plus du banc à Palace. Mais Michy a pour lui des statistiques tout bonnement ahurissantes en sélection : quoi que peuvent en dire ses détracteurs, l'ancien Rouche a répondu présent à chaque fois que Roberto Martinez a dû faire appel à lui, marquant 5 buts lors de ses 3 derniers matchs. Dans le contexte de matchs a priori "accessibles" et pas d'une phase finale d'Euro, Batshuayi preste quasi à coup sûr.

Loïs Openda en Diable ?

L'absence de Lukaku et le début d'une nouvelle campagne qualificative pourraient pousser Roberto Martinez à faire appel à un petit nouveau : s'il peut toujours être repris avec les Espoirs de Jacky Mathijssen, Loïs Openda (21 ans) semble avoir passé un palier cette saison. En s'imposant comme un pilier régulier du Vitesse Arnhem, le jeune buteur prêté par le FC Bruges, 10 buts cette saison, a franchi une étape très importante dans sa carrière et pourrait bien en être récompensé.

S'il peut nourrir de réels espoirs, c'est aussi parce qu'Openda est l'un des rares n°9 belges à avoir gardé le cap sur l'ensemble de la saison - Landry Dimata est sur le banc de l'Espanyol Barcelone, Benito Raman (qui peut évoluer sur l'aile comme en pointe) est rentré dans le rang chez un Schalke 04 au fond du trou et Divock Origi, mis de côté par Martinez lors du dernier rassemblement, n'a pas vu sa situation évoluer, même si les absences devraient lui permettre de faire son retour.

Bref : si l'absence de Romelu Lukaku est un coup dur indéniable, elle devrait pouvoir être compensée ... cette fois. Dans l'absolu ? Probablement pas ...