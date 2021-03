Andriy Shevchenko évoque son plan anti-Mbappé

Le sélectionneur de l'Ukraine était satisfait de ses troupes après le partage contre la France (1-1) ce mercredi soir lors d'un match de qualification pour la prochaine Coupe du monde au Qatar.

À l'issue du match nul contre la France, Andriy Shevchenko, a reconnu avoir établi un plan pour museler Kylian Mbappé (22 ans, 40 sélections et 16 buts), grâce notamment à l'instauration d'une défense à trois.

"Nous avons étudié notre adversaire. Et notre match amical de l'an dernier nous a donné des informations, sur le fait que le jeu ouvert était un peu suicidaire contre eux, avec un joueur comme Mbappé, qui attaque très bien l'espace et change rapidement le cours du jeu", a confié le sélectionneur de l’Ukraine avant de poursuivre. "Nous avons donc mis en face de lui plus de joueurs pour fermer son côté. L'un devait faire pression sur lui, l'autre fermer l'espace. Ce plan a marché et le mérite en revient aux joueurs", a conclu la légende ukrainienne.