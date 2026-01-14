Incroyable transfert : un candidat à la descente vend un joueur pour 9 millions d'euros !

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

En Belgique, même les "petits" savent vendre cher : le Cercle de Bruges cède Alan Minda pour 9 millions d'euros.

La Jupiler Pro League demeure un championnat particulièrement observé à l’étranger. Si les meilleurs éléments des clubs majeurs sont régulièrement transférés pour des montants conséquents, les formations plus modestes parviennent elles aussi à tirer leur épingle du jeu sur le marché des transferts.

La saison dernière en a offert un exemple marquant avec le départ d’Ezechiel Banzuzi d’Oud-Heverlee Louvain vers le RB Leipzig pour près de 16 millions d’euros, alors même que les Louvanistes figuraient parmi les candidats à la relégation.

Alan Minda rapporte 9 millions au Cercle de Bruges

Cet hiver, c’est un autre club concerné par la lutte pour le maintien qui vient de considérablement renflouer ses caisses. Le Cercle de Bruges, actuel avant-dernier du championnat, a officialisé le départ d’Alan Minda.

Recruté en 2023 en provenance de l’Independiente pour un montant de 2 millions d’euros, l’ailier équatorien quitte la Venise du Nord trois ans plus tard pour une somme largement supérieure. Bien qu’estimé à 3 millions d’euros par Transfermarkt, Minda s’est engagé avec l’Atlético Mineiro contre un montant avoisinant les 9 millions d’euros.

Une opération financière particulièrement avantageuse pour le Cercle de Bruges, mais qui représente également une perte sportive importante dans une saison déjà délicate sur le plan comptable.



