Incroyable transfert : un candidat à la descente vend un joueur pour 9 millions d'euros !

Incroyable transfert : un candidat à la descente vend un joueur pour 9 millions d'euros !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

En Belgique, même les "petits" savent vendre cher : le Cercle de Bruges cède Alan Minda pour 9 millions d'euros.

La Jupiler Pro League demeure un championnat particulièrement observé à l’étranger. Si les meilleurs éléments des clubs majeurs sont régulièrement transférés pour des montants conséquents, les formations plus modestes parviennent elles aussi à tirer leur épingle du jeu sur le marché des transferts.

La saison dernière en a offert un exemple marquant avec le départ d’Ezechiel Banzuzi d’Oud-Heverlee Louvain vers le RB Leipzig pour près de 16 millions d’euros, alors même que les Louvanistes figuraient parmi les candidats à la relégation.

Alan Minda rapporte 9 millions au Cercle de Bruges

Cet hiver, c’est un autre club concerné par la lutte pour le maintien qui vient de considérablement renflouer ses caisses. Le Cercle de Bruges, actuel avant-dernier du championnat, a officialisé le départ d’Alan Minda.

Recruté en 2023 en provenance de l’Independiente pour un montant de 2 millions d’euros, l’ailier équatorien quitte la Venise du Nord trois ans plus tard pour une somme largement supérieure. Bien qu’estimé à 3 millions d’euros par Transfermarkt, Minda s’est engagé avec l’Atlético Mineiro contre un montant avoisinant les 9 millions d’euros.

Une opération financière particulièrement avantageuse pour le Cercle de Bruges, mais qui représente également une perte sportive importante dans une saison déjà délicate sur le plan comptable.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Cercle de Bruges
Atlético Mineiro
Alan Minda

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Mortensen - Minda - Hong - Yow

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/01: Mortensen - Minda - Hong - Yow

19:30
Accord trouvé : le Standard se rapproche de sa première recrue de l'hiver

Accord trouvé : le Standard se rapproche de sa première recrue de l'hiver

19:30
"On a besoin d'eux" : Besnik Hasi met en exergue un facteur qui pourrait faire la différence face à Gand

"On a besoin d'eux" : Besnik Hasi met en exergue un facteur qui pourrait faire la différence face à Gand

18:40
C'est officiel à Gand : les Buffalos rapatrient un ancien chouchou du public

C'est officiel à Gand : les Buffalos rapatrient un ancien chouchou du public

18:20
Un Diable Rouge a renseigné Wout Faes avant sa signature à Monaco : "Il m'a confirmé dans mon choix"

Un Diable Rouge a renseigné Wout Faes avant sa signature à Monaco : "Il m'a confirmé dans mon choix"

18:00
1
Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco face à un dossier compliqué : "On est tous déçus"

Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco face à un dossier compliqué : "On est tous déçus"

17:40
"Chaque joueur pense à cela" : Wout Faes rêve de participer à la Coupe du monde 2026

"Chaque joueur pense à cela" : Wout Faes rêve de participer à la Coupe du monde 2026

17:19
Besnik Hasi s'exprime sur un dossier sensible à Anderlecht

Besnik Hasi s'exprime sur un dossier sensible à Anderlecht

17:00
OFFICIEL : La Gantoise annonce la signature d'un jeune Japonais

OFFICIEL : La Gantoise annonce la signature d'un jeune Japonais

16:30
"Ce sera une tâche compliquée" : Rik De Mil prudent avant d'affronter Anderlecht en Coupe

"Ce sera une tâche compliquée" : Rik De Mil prudent avant d'affronter Anderlecht en Coupe

16:00
Le RFC Liège offre des places gratuites aux étudiants : voici comment en profiter

Le RFC Liège offre des places gratuites aux étudiants : voici comment en profiter

15:30
📷 Voici le tout nouveau bus moderne d'Anderlecht... qui vaut plus d'un demi-million d'euros

📷 Voici le tout nouveau bus moderne d'Anderlecht... qui vaut plus d'un demi-million d'euros

15:00
Accord conclu : Andreas Skov Olsen va quitter Wolfsburg et se lancer dans un nouveau défi

Accord conclu : Andreas Skov Olsen va quitter Wolfsburg et se lancer dans un nouveau défi

14:40
Anderlecht a-t-il une voie royale jusqu'au trophée ? "Je ne pense pas au-delà du quart de finale"

Anderlecht a-t-il une voie royale jusqu'au trophée ? "Je ne pense pas au-delà du quart de finale"

14:20
Christian Burgess voit les critiques des supporters comme un signal : "J'ai hâte d'inverser la tendance"

Christian Burgess voit les critiques des supporters comme un signal : "J'ai hâte d'inverser la tendance"

14:00
1
OFFICIEL : Sofiane Boufal rejoint un club de Ligue 1

OFFICIEL : Sofiane Boufal rejoint un club de Ligue 1

13:40
27 ans de bons et loyaux service : un fidèle serviteur d'Anderlecht sera mis à l'honneur contre La Gantoise

27 ans de bons et loyaux service : un fidèle serviteur d'Anderlecht sera mis à l'honneur contre La Gantoise

13:20
L'Union déterminée à retrouver Charleroi en demi-finale : un absent pour David Hubert

L'Union déterminée à retrouver Charleroi en demi-finale : un absent pour David Hubert

12:40
Le Standard avait tenté le coup : un ancien attaquant de Pro League met les voiles sur la Chine

Le Standard avait tenté le coup : un ancien attaquant de Pro League met les voiles sur la Chine

13:00
C'est signé : un renfort à plus de 200 matchs en France pour renforcer Dender dans la course au maintien

C'est signé : un renfort à plus de 200 matchs en France pour renforcer Dender dans la course au maintien

12:20
Encore en D1 ACFF au printemps dernier : Lucas Noubi à son avantage contre l'Atletico Madrid

Encore en D1 ACFF au printemps dernier : Lucas Noubi à son avantage contre l'Atletico Madrid

11:20
"Je sais que c'est assez avancé" : La Louvière se prépare à accueillir un indésirable d'Anderlecht

"Je sais que c'est assez avancé" : La Louvière se prépare à accueillir un indésirable d'Anderlecht

12:00
Il était arrivé il y a six mois : le premier départ du mercato malinois est acté

Il était arrivé il y a six mois : le premier départ du mercato malinois est acté

11:00
Hans Cornelis ne veut plus que Charleroi soit un "petit" club : Mehdi Bayat a fait un geste dans ce sens

Hans Cornelis ne veut plus que Charleroi soit un "petit" club : Mehdi Bayat a fait un geste dans ce sens

11:40
Les premiers contacts ont été établis : trois clubs sortent du bois pour Nilson Angulo

Les premiers contacts ont été établis : trois clubs sortent du bois pour Nilson Angulo

10:40
🎥 Bruges l'avait mauvaise : Campbell prend la rouge, mais Christos Tzolis s'en sort très bien

🎥 Bruges l'avait mauvaise : Campbell prend la rouge, mais Christos Tzolis s'en sort très bien

10:00
3
Du renfort en approche : la RAAL va recruter un joueur d'expérience...sans club depuis plus d'un an

Du renfort en approche : la RAAL va recruter un joueur d'expérience...sans club depuis plus d'un an

10:20
Accord conclu : Bruges, l'Union et La Gantoise l'avaient dans le viseur, il va pourtant quitter la Pro League

Accord conclu : Bruges, l'Union et La Gantoise l'avaient dans le viseur, il va pourtant quitter la Pro League

09:00
Officiel : un ancien espoir belge libre après six mois calamiteux en Bosnie-Herzégovine

Officiel : un ancien espoir belge libre après six mois calamiteux en Bosnie-Herzégovine

09:30
Transfert inattendu en D1B ? Le Beerschot pousse pour l'un des chouchous du RWDM

Transfert inattendu en D1B ? Le Beerschot pousse pour l'un des chouchous du RWDM

08:30
"C'est ce qui s'est passé" : un journaliste flamand accuse gravement les organisateurs du Soulier d'Or

"C'est ce qui s'est passé" : un journaliste flamand accuse gravement les organisateurs du Soulier d'Or

08:00
🎥 Bel et bien de retour : le rush de Jeremy Doku qui a mis Manchester City sur les rails à Newcastle

🎥 Bel et bien de retour : le rush de Jeremy Doku qui a mis Manchester City sur les rails à Newcastle

07:40
Pas avant février : Coosemans pose ses conditions à Anderlecht

Pas avant février : Coosemans pose ses conditions à Anderlecht

07:20
1
🎥 Le but cruel qui prive la RAAL des demi-finales : "On a fait un match exceptionnel"

🎥 Le but cruel qui prive la RAAL des demi-finales : "On a fait un match exceptionnel"

07:00
Rik De Mil fait le nettoyage : un autre joueur poussé vers la sortie

Rik De Mil fait le nettoyage : un autre joueur poussé vers la sortie

06:30
Ivan Leko pointe le terrain du doigt, mais reconnaît que Charleroi "mérite sa qualification"

Ivan Leko pointe le terrain du doigt, mais reconnaît que Charleroi "mérite sa qualification"

06:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved