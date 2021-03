Qualifs CDM 2022 : l'Espagne accrochée; Ibrahimović décisif; cartons de l'Allemagne et de l'Angleterre; Mikautadze (Seraing) goûte à ses premières minutes

Suite et fin de la première journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2022.

GROUPE B

Espagne - Grèce

La Roja a été accrochée à Grenade. Morata (33e) ouvrait pourtant le score mais Bakasetas (56e) égalisait sur penalty.

Suède - Géorgie

Victoire serrée de la Suède qui débutait avec le revenant Zlatan Ibrahimović. Ibra se montrait décisif et délivrait l'assist pour l'unique but de la partie inscrit par Claesson (35e). Monté à la 84e minute de jeu, Georges Mikautadze a pu goûter à ses premières minutes internationales.

GROUPE C

Italie - Irlande du Nord

Après la victoire de la Suisse un peu plus tôt, l'Italie s'est imposée à Parme face à l'Irlande du Nord grâce à des réalisations de Berardi (14e) et Immobile (38e).

GROUPE F

Moldavie - Iles Féroé

Nicolăescu (9e) a ouvert le score pour les Moldaves avant qu'Olsen (83e) n'égalise.

Ecosse - Autriche

L'Ecosse et l'Autriche ont partagé la mise, les buteurs locaux se nomment Hanley (71e) et McGinn (85e), alors que Kalajdzic a inscrit un doublé (55e et 80e).

GROUPE I

Angleterre - Saint-Marin

Sans surprise, l'Angleterre s'est facilement imposée contre Saint-Marin. Les buteurs du soir sont Ward-Prowse (14e), Calvert-Lewin (21e et 53e), Sterling (31e) et Watkins (83e).

Andorre - Albanie

Lenjani (41e) est l'unique buteur qui offre trois points à l'Albanie.

Hongrie - Pologne

Hongrois et Polonais se quittent sur un nul au terme d'une rencontre riche en buts. Sallai (6e) et Szalai (52e) mettaient les Magyars aux commandes. Piątek (60e) et Jóźwiak (61e) égalisaient avant qu'Orban (78e) ne redonne l'avantage aux locaux. Mais la Pologne arrachait finalement le nul grâce à son buteur maison Robert Lewandowski (82e).

GROUPE J

Allemagne - Islande

Après son action d'avant-match pour les droits de l'homme (lire ici), la Mannschaft lance sa campagne par une nette victoire des oeuvres de Goretzka (2e), Havertz (7e) et Gündoğan (56e).

Liechtenstein - Arménie

Un auto-goal de Frommelt (83e) en toute fin de match offre la victoire à l'Arménie.

Roumanie - ARY Macédoine

Tănase (28e) puis Mihăilă (50e) lançaient la Roumanie, qui se relâchait en fin de match et voyait Ademi (82e) puis Trajkovski (83e) égaliser. Mais l'ancien joueur de Genk Ianis Hagi (85e) offrait la victoire aux siens en toute fin de match.