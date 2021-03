CAN 2022: La Côte d'Ivoire et le Maroc sont qualifiés

Pour mettre fin au suspense et éviter une finale face aux Ethiopiens lors de la dernière journée dans un groupe K très disputé, la Côte d’Ivoire devait s’imposer contre le Niger à Niamey, c'est chose faite (0-3). En bon capitaine, Serge Aurier a montré la voie en ouvrant le score à la 25e minute. Max Alain Gradel lui a emboité le pas 10 minutes plus tard. Wilfried Kanon enfoncera le clou à l'heure de jeu. Les Eléphants enregistrent leur 9ème qualification d’affilé à une phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

The Elephants are heading to Cameroon! 🇨🇮✈️🇨🇲



Côte d'Ivoire are the 16th team to qualify to the 2021 #TotalAFCON. 8 spots to go. #TotalAFCONQ2021 | @FIFCI_tweet pic.twitter.com/aQlvloro0R