Löw veut rappeler ses "bannis"

Ces trois joueurs vont-ils finalement disputer l'Euro?

Mis à l'écart en mars 2019, Thomas Müller (31 ans), Jérôme Boateng (32 ans) et Mats Hummels (32 ans) vont-ils revenir en équipe nationale d'Allemagne pour l'Euro ? Le sélectionneur Joachim Löw, qui arrêtera après la compétition, a récemment fait son mea culpa en se disant prêt à réintégrer l'attaquant et les deux défenseurs, mais ces derniers accepteront-ils cette main tendue ?

D’après L’Equipe, les deux joueurs du Bayern Munich et celui du Borussia Dortmund n’attendent qu’un coup de fil du sélectionneur pour annuler leurs vacances prévues cet été. Et notamment Müller, qui ne veut pas rester bloqué à 100 sélections. La Ligue des Champions devrait aider Löw à prendre une décision. Si ses joueurs sont au niveau en quarts de finale face au Paris Saint-Germain et Manchester City, alors ils devraient être de la partie du 11 juin au 11 juillet. À eux de jouer.