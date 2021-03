Bale remet les choses au point: "Je n'ai pas été irrespectueux"

De quoi sera fait l'avenir de Gareth Bale? Nul ne le sait encore, même pas lui. Mais il a certaines envies.

Prêté sans option d’achat à Tottenham, Gareth Bale (31 ans, 12 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) a affiché son intention de revenir au Real Madrid cet été. Sa déclaration a surpris pas mal de monde, y compris son agent qui avait rapidement tempéré. Mais le Gallois assume ses propos, tout en apportant une précision.

"J'ai encore cette saison à terminer avec beaucoup de matchs. Et pour la saison prochaine, légalement, mon contrat stipule que je dois revenir au Real, c'est ce que j'ai dit, a expliqué Bale. Je ne pense pas avoir été irrespectueux envers qui que ce soit. C'est légalement ce que je dois faire, le Real est le club auquel j'appartiens. Selon l'accord que j'ai passé, je suis en prêt à Tottenham jusqu'à la fin de la saison et je reviens. C'est le plan pour le moment."

"La raison pour laquelle je suis parti, c'est parce que je voulais jouer des matchs, retrouver ma condition physique et prendre du plaisir. Je reviendrai au Real et on verra à partir de là. J'ai prévu de revenir et ensuite je vais m'asseoir avec mon agent et on décidera cet été", a ajouté le Spur, en insistant sur le contenu de son bail, et non sur sa volonté.