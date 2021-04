Exclusif: Kompany et Bellamy sur le terrain contre l'Antwerp!

Le Staff d'Anderlecht est à la recherche de solutions qualitatives pour finir la fin de la saison et tenter de se qualifier pour les playoffs 1.

Ce week-end, le Sporting d'Anderlcht se déplacera à l'Antwerp. Lundi, au Bosuil, les joueurs de Vincent Kompany devront l'emporter pour rester encore et toujours dans la course au top 4. Cependant, ce dernier estimant que son équipe manque de profondeur, il a fait une demande à la Pro League et cette dernière l'a acceptée.

L'entraîneur d'Anderlecht et son adjoint, Craig Bellamy, ont été ajoutés à la liste des joueurs sélectionnables et seront dans la sélection des Bruxellois pour le match contre l'équipe de Vercauteren.

Pour rappel, Kompany a pris sa retraite en début de saison et rechausse donc les crampons. Il n'est cependant pas question pour lui de retrouver l'équipe nationale. D'après le Journal de Mickey, il ne disputera que les trois prochaines rencontres.

Nos confrères de Chasse et Pêche affirment carrément que Craig Bellamy, qui s'est entraîné dans le plus grand des secrets aux grottes de Han depuis 2 semaines, devrait lui être une alternative à Nmecha. Il reste à voir si les deux anciens joueurs de Manchester City sorteront la tête de leur équipe hors de l'eau.