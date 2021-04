L'UEFA a entendu l'appel de Martinez et Mancini

Plus de 23 joueurs à l'Euro? L'UEFA ouvre la porte.

Roberto Mancini avait ouvert la brèche, en début de semaine, en estimant qu'il faudrait permettre aux sélectionneurs de faire appel à plus de 23 joueurs vu le contexte sanitaire. Roberto Martinez et Didier Deschamps lui ont emboîté le pas, après les rencontres de leurs sélections contre la Biélorussie et la Bosnie.

Et l'UEFA a entendu le message. Un porte-parole de l'instance européenne a, en effet, déclaré à l'AFP que "l'UEFA envisageait la question, mais qu'aucune décision n'avait encore été prise".