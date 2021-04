🎥 Le superbe premier assist du jeune Belge Eliot Matazo avec Monaco

Il n'avait plus joué en Ligue 1 depuis la fin d'année 2019, il a su saisir l'occasion qui lui était offerte contre Metz pour s'illustrer.

Eliot Matazo n'est pas prêt d'oublier le samedi 3 avril 2021. Titulaire pour la toute première fois en Ligue 1 fin décembre, le jeune milieu de terrain belge avait été exclu après 35 minutes et n'avait, depuis, plus eu voie au chapitre avec l'AS Monaco.

Ce samedi, il était titulaire contre le FC Metz et il a su saisir sa chance. Il est resté sur la pelouse pendant 75 minutes et en a profité pour délivrer le premier assist de sa jeune carrière. Au terme d'un joli numéro, il a servi sur un plateau le deuxième but de l'après-midi à Kevin Volland.

Un assist conjugué à une victoire tranquille (4-0): Cesc Fabregas et Wissam Ben Yedder, auteur d'un doublé, ont inscrit les deux autres buts monégasques, l'ASM en profite pour dépasser provisoirement l'Olympique Lyonnais et revenir à trois points du duo de leaders, le PSG et Lille, qui s'affrontent dimanche soir.