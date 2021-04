🎥 Liga : Le Real Madrid met la pression sur l'Atlético et le Barça, Moreno voit triple avec Villarreal

Le Real Madrid recevait Eibar, dix-neuviĂšme du championnat, ce samedi au centre d'entraĂźnement de Valdebebas.

Real Madrid-Eibar 2-0

Le Real Madrid s'est défait facilement d'Eibar (2-0) ce samedi après-midi et repasse, ainsi provisoirement devant le FC Barcelone et revient à trois points de l'Atlético.

Thibaut Courtois, qui a enregistré une nouvelle clean sheet ce week-end, effectuera sa première intervention fort tôt dans la rencontre sur une tentative lointaine de Diop (3e). Mais le club merengue prendra rapidement le contrôle de la partie et verra un but de Karim Benzema être refusé pour hors-jeu (5e). Même chose pour Marco Asensio mais le Majorquin voyait son but être refusé en raison d'un hors-jeu sur cette belle talonnade pour dévier un tir d'Isco devant Dmitrovic (37e).

Mais quelques minutes plus tard, Asensio ouvrira le score avec une frappe enroulée (41e), 1-0.

En seconde période, l'inévitable Karim Benzema doublera la mise. Après une belle action de Vinicius Junior, le Brésilien trouvait le Français au second poteau qui expédiera le cuir au fond des filets de la tête (73e), 2-0. Le score ne bougera plus. Le Real Madrid prend la deuxième place au Barça et revient à trois unités de l'Atlético, alors que les Colchoneros se déplacent à Séville demain et que les Barcelonais accueillent Valladolid lundi.

Grenade-Villarreal 3-0

C'est Villarreal qui s'est imposé sur la pelouse du Nuevo Los Carmenes de Granada grâce à un triplé de Gerard Moreno qui a remporté la rencontre à lui seul pratiquement. Auteur d'un triplé, dont deux buts sur penalty, l'attaquant de la Roja a livré une véritable masterclass, qui permet à son équipe d'enchaîner un troisième succès de rang et de passer provisoirement cinquième devant la Real Sociedad. Grenade est huitième.