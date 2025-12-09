Jürgen Klopp ou Zinedine Zidane en route vers le Real Madrid ? Réunion de crise dans le club espagnol

Nicolas Baccus Manuel Gonzalez
Nicolas Baccus et Manuel Gonzalez
| Commentaire
Jürgen Klopp ou Zinedine Zidane en route vers le Real Madrid ? Réunion de crise dans le club espagnol
Photo: © photonews
Deviens fan de Real Madrid! 1584

Le Real Madrid tranchera bientôt concernant l'avenir de Xabi Alonso. Les divergences au sein de la direction sont profondes.

Le Real Madrid a perdu dimanche soir au Santiago Bernabéu, 0-2 contre le Celta de Vigo. Les résultats sportifs sont en baisse depuis plusieurs semaines.

La Maison Blanche disposait d’une avance confortable en Liga, mais celle-ci a désormais complètement disparu. Pire encore : l’écart avec le FC Barcelone est passé à quatre points.

Des réunions internes qui durent des heures

Selon El Mundo Deportivo, la réunion interne après la défaite de dimanche soir s’est prolongée jusque tard dans la nuit. Actuellement, les dirigeants madrilènes sont à nouveau réunis pour décider du sort de Xabi Alonso.

Ce ne sont pas seulement les résultats sportifs qui posent problème : le vestiaire n’aide pas non plus Alonso. Il n’est en effet un secret pour personne que l’entraîneur ne s’entend pas du tout avec Vinicius Junior.

Des successeurs potentiels déjà prêts


La division est grande au sein de la direction madrilène. Des noms de potentiels successeurs ont même déjà fuité : Jürgen Klopp ou… Zinedine Zidane pour sauver les meubles jusqu’à l’été prochain.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Real Madrid
Xabi Alonso

Plus de news

La Tribune 2 vient tout juste d'être inaugurée et... l'Antwerp évoque déjà la prochaine phase d'agrandissement

La Tribune 2 vient tout juste d'être inaugurée et... l'Antwerp évoque déjà la prochaine phase d'agrandissement

23:00
Le but égalisateur de l'Union contre La Gantoise devait-il être annulé ? Jonathan Lardot est très clair

Le but égalisateur de l'Union contre La Gantoise devait-il être annulé ? Jonathan Lardot est très clair

22:30
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre du Bayern tout proche d'un retour

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : un cadre du Bayern tout proche d'un retour

22:00
"Je ne veux pas penser à ça" : Vincent Kompany prudent avant d'affronter le Sporting

"Je ne veux pas penser à ça" : Vincent Kompany prudent avant d'affronter le Sporting

21:40
OFFICIEL : la FIFA prend une nouvelle mesure surprenante pour la Coupe du monde 2026

OFFICIEL : la FIFA prend une nouvelle mesure surprenante pour la Coupe du monde 2026

21:20
1
Totalement dingue : le match entre l'Égypte et l'Iran désigné "Pride Match"

Totalement dingue : le match entre l'Égypte et l'Iran désigné "Pride Match"

21:00
1
Westerlo remercie Anderlecht, deux Rouches récompensés : voici notre équipe type du week-end

Westerlo remercie Anderlecht, deux Rouches récompensés : voici notre équipe type du week-end

20:40
"On en a voulu plus que l'adversaire" : Gaëtan Englebert ravi après la victoire du RFC Liège contre Courtrai

"On en a voulu plus que l'adversaire" : Gaëtan Englebert ravi après la victoire du RFC Liège contre Courtrai

20:20
"Je viens de l'apprendre dans la presse" : le président de La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko

"Je viens de l'apprendre dans la presse" : le président de La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko

20:00
"On est très surpris" : La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko pour le Club de Bruges

"On est très surpris" : La Gantoise réagit au départ d'Ivan Leko pour le Club de Bruges

19:30
1
"Nous ne sommes pas là en spectateurs" : David Hubert veut croire en la qualification en Ligue des Champions

"Nous ne sommes pas là en spectateurs" : David Hubert veut croire en la qualification en Ligue des Champions

19:00
1
Championnat cherche buteur : vers un Taureau d'or au rabais ?

Championnat cherche buteur : vers un Taureau d'or au rabais ?

18:40
Ce fut bref : revirement de situation concernant l'avenir de Will Still

Ce fut bref : revirement de situation concernant l'avenir de Will Still

18:20
Sébastien Pocognoli en pleine crise : les Ultras de Monaco réclament du changement et vont passer à l'action

Sébastien Pocognoli en pleine crise : les Ultras de Monaco réclament du changement et vont passer à l'action

18:00
3
Malines avait soif de revanche contre Charleroi : "Ils se prenaient pour le Barça après leur succès en Coupe"

Malines avait soif de revanche contre Charleroi : "Ils se prenaient pour le Barça après leur succès en Coupe"

17:30
Séisme au Club de Bruges : Nicky Hayen viré, Ivan Leko le remplace !

Séisme au Club de Bruges : Nicky Hayen viré, Ivan Leko le remplace !

16:58
8
🎥 "Arrêter de parler et mettre les actes" : la victoire au Cercle n'a pas tout pardonné au Standard Interview

🎥 "Arrêter de parler et mettre les actes" : la victoire au Cercle n'a pas tout pardonné au Standard

16:40
Anderlecht passe à l'action : Olivier Renard a envoyé un scout en Italie avec une idée bien précise

Anderlecht passe à l'action : Olivier Renard a envoyé un scout en Italie avec une idée bien précise

16:20
Réunion capitale à Genk : l'avenir de Thorsten Fink remis en cause ?

Réunion capitale à Genk : l'avenir de Thorsten Fink remis en cause ?

16:00
🎥 Swedberg a pu rentrer avec le ballon dans le but : le dribble qui a fait s'asseoir Thibaut Courtois

🎥 Swedberg a pu rentrer avec le ballon dans le but : le dribble qui a fait s'asseoir Thibaut Courtois

13:00
Apte à jouer mais écarté du groupe : que se passe-t-il avec Julien Duranville au Borussia Dortmund ?

Apte à jouer mais écarté du groupe : que se passe-t-il avec Julien Duranville au Borussia Dortmund ?

15:30
Disparu des radars, l'ancien Rouche Noah Ohio fait volte-face : "La situation a bien changé en 15 jours"

Disparu des radars, l'ancien Rouche Noah Ohio fait volte-face : "La situation a bien changé en 15 jours"

15:00
"Comme le fils que je n'ai jamais eu" : des retrouvailles émouvantes pour Rudi Garcia grâce aux Diables

"Comme le fils que je n'ai jamais eu" : des retrouvailles émouvantes pour Rudi Garcia grâce aux Diables

14:40
Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi

Sans club depuis début novembre, Will Still pourrait déjà avoir trouvé un nouveau défi

14:20
🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien" Interview

🎥 Au Standard, Matthieu Epolo est devenu un vrai leader : "Je dis aux joueurs de célébrer quand on défend bien"

13:40
Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

Un arbitre de renom pour l'Union en Ligue des Champions : le Club de Bruges n'en garde pas de bons souvenirs

14:00
Officiel : deux joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations

Officiel : deux joueurs du Club de Bruges sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations

13:20
Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

Le moment clé de la victoire contre Anderlecht ? L'entraîneur de Westerlo en est certain

12:40
"Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess

"Il venait me provoquer avec son trash-talking" : un ancien de l'Union balance sur Christian Burgess

12:20
4
Anderlecht et Forest en état d'alerte, les stades bouclés pour 48h : la tension monte avant Union - Marseille

Anderlecht et Forest en état d'alerte, les stades bouclés pour 48h : la tension monte avant Union - Marseille

11:20
Ils avaient prévenu : le 'cadeau' des supporters d'Anderlecht laisse des traces sur le stade de Westerlo

Ils avaient prévenu : le 'cadeau' des supporters d'Anderlecht laisse des traces sur le stade de Westerlo

12:00
2
Son tout premier but avec Bruges : le futur du football belge en train de s'écrire sous nos yeux ?

Son tout premier but avec Bruges : le futur du football belge en train de s'écrire sous nos yeux ?

11:40
1
"Il défie la présidence" : la guerre entre Marc Brys et Samuel Eto'o commence à devenir une affaire d'État

"Il défie la présidence" : la guerre entre Marc Brys et Samuel Eto'o commence à devenir une affaire d'État

11:00
Olivier Deschacht particulièrement ému : les hommages du football belge à Glen De Boeck se multiplient

Olivier Deschacht particulièrement ému : les hommages du football belge à Glen De Boeck se multiplient

10:30
Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"

Tourment d'Anderlecht...et des Diables Rouges au Mondial ? "Nous aurons notre chance contre vous"

10:00
Le Club inquiète de plus en plus : le mea culpa d'Hans Vanaken avant de recevoir Arsenal

Le Club inquiète de plus en plus : le mea culpa d'Hans Vanaken avant de recevoir Arsenal

09:30

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 15
Real Oviedo Real Oviedo 0-0 Real Mallorca Real Mallorca
Villarreal Villarreal 2-0 Getafe Getafe
Alaves Alaves 1- Real Sociedad Real Sociedad
Real Betis Real Betis 3-5 FC Barcelone FC Barcelone
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
Elche CF Elche CF 3-0 Girona FC Girona FC
Valencia CF Valencia CF 1-1 Séville Séville
Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 1-0 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Real Madrid Real Madrid 0-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Osasuna Osasuna 2-0 Levante Levante
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved