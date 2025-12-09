Jürgen Klopp ou Zinedine Zidane en route vers le Real Madrid ? Réunion de crise dans le club espagnol

Le Real Madrid tranchera bientôt concernant l'avenir de Xabi Alonso. Les divergences au sein de la direction sont profondes.

Le Real Madrid a perdu dimanche soir au Santiago Bernabéu, 0-2 contre le Celta de Vigo. Les résultats sportifs sont en baisse depuis plusieurs semaines.

La Maison Blanche disposait d’une avance confortable en Liga, mais celle-ci a désormais complètement disparu. Pire encore : l’écart avec le FC Barcelone est passé à quatre points.

Des réunions internes qui durent des heures

Selon El Mundo Deportivo, la réunion interne après la défaite de dimanche soir s’est prolongée jusque tard dans la nuit. Actuellement, les dirigeants madrilènes sont à nouveau réunis pour décider du sort de Xabi Alonso.

Ce ne sont pas seulement les résultats sportifs qui posent problème : le vestiaire n’aide pas non plus Alonso. Il n’est en effet un secret pour personne que l’entraîneur ne s’entend pas du tout avec Vinicius Junior.

Des successeurs potentiels déjà prêts



La division est grande au sein de la direction madrilène. Des noms de potentiels successeurs ont même déjà fuité : Jürgen Klopp ou… Zinedine Zidane pour sauver les meubles jusqu’à l’été prochain.