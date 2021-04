467 jours d'absence, près de 50 millions d'euros : les blessures de Neymar coûtent cher au PSG

Le Brésilien est la recrue la plus chère de l'histoire du football et certainement celle qui coûte le plus cher sur le banc.

Sur le terrain, Neymar a déjà prouvé sa valeur et son apport pour le Paris Saint-Germain depuis son arrivée en 2017. Cependant, le Brésilien a aussi passé beaucoup de temps sur la touche à cause des blessures. Au total, il comptabilise 467 jours d'absence. Son salaire quotidien s'élevant à près de 100.000 euros, c'est donc près de 47 millions d'euros qui lui ont été versés alors qu'il n'a pas joué une seule minute, rapporte le site Sportune. Cet argent provient également en partie de la Sécurité Sociale, précise le site.