Officiel : C'est fait, Manchester City blinde Kevin De Bruyne

Le club mancunien vient d'annoncer la prolongation de contrat du Diable Rouge.

Manchester City a réalisé un joli coup de maître en prolongaeant le contrat de Kevin De Bruyne jusqu'en juin 2025. "Kevin De Bruyne a signé une prolongation de deux ans de son contrat actuel, le liant à City jusqu'à l'été 2025. Le Belge a passé cinq ans et demi à l’Etihad Stadium, une période qui lui a permis de s’établir comme l’un des meilleurs joueurs créatifs au monde. C’est aussi une ère de succès notables, De Bruyne remportant deux titres de Premier League, une FA Cup et quatre League Cups, ainsi que le prix du joueur de l’année PFA 2020", indique le communiqué des Skyblues.

Considéré comme l'un des meilleurs à son poste sur la planète, KDB était dans le viseur du PSG et du Real Madrid. Mais, le Diable Rouge a préféré rester du côté de l'Etihad Stadium qu'il avait rallié durant l'été 2015. Depuis, le milieu offensif a marqué 59 buts et distillé 100 passes décisives en 238 apparitions. Avant ce nouveau deal, De Bruyne touchait 13,9 millions d'euros par an.