OFFICIEL: nouvelle blessure pour Orel Mangala

Le club de Stuttgart l'a annoncé ce jeudi.

Orel Mangala s’est blessé mercredi à l’entraînement avec son club de Stuttgart. Le milieu de terrain de 23 ans souffre d’une lésion musculaire à la cuisse.

Mangala avait été appelé pour la première fois par Roberto Martinez le mois dernier, mais en raison d’une blessure antérieure aux ischio-jambiers, il n’a pas été jugé suffisamment apte à être aligné et est retourné dans son club pour une rééducation supplémentaire.

Cette saison, il a joué 24 matchs de Bundesliga et 3 rencontres de Coupe cette saison pour 1 but et 3 assists.