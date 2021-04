Cristian Rodriguez (ex-PSG et Atlético Madrid) prend sa retraite

Il évoluait depuis quatre ans dans son club formateur au Club Atlético Peñarol.

À 35 ans, Cristian Rodriguez a décidé de prendre sa retraite après 20 saisons passées dans le monde professionnel. L’ancien joueur du PSG, du FC Porto et de l’Atlético Madrid évoluait depuis quatre ans dans son club formateur au Club Atlético Peñarol.

Avec l’Uruguay, il aura connu plus de 110 sélections. "Après le contrat de Cristian Rodríguez, un merci spécial à ce fan qui a été formé dans notre club, qui a eu une longue et brillante carrière à l'étranger et est revenu en force pour défendre ces couleurs avec toutes ses armes au cours des dernières saisons", a déclaré son club actuel, le CA Peñarol.