Mbappé satisfait après le résultat au Bayern : "J'aime jouer ce genre de match"

L'attaquant du Paris Saint-Germain s'est montré sous son plus beau jour en inscrivant un doublé dans cette rencontre aller déjà capitale.

Le Paris Saint-Germain a créé la surprise ce mercredi soir en allant décrocher un succès très important au Bayern Munich lors des quarts de finale aller de la Ligue des champions. Et les Parisiens peuvent, entre autres, remercier Kylian Mbappé pour cette victoire.

Avec un doublé, l'international français a porté son équipe. "Comme j'avais dit à Barcelone, j'aime ce genre de matchs. Ça ne m'a pas toujours souri, mais je ne suis pas là pour me cacher. J'aime bien jouer ce genre de matchs et être décisif", a-t-il déclaré au micro de RMC Sports.

"On rentre à Paris avec le sourire, mais on est tout de suite concentrés sur le match de samedi à Strasbourg, parce qu'on ne peut pas le négliger. On attaquera ce match retour avec la même détermination."