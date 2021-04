🎥 Premier League : Crystal Palace corrigé par Chelsea malgré un but de Benteke

Crystal Palace accueillait Chelsea pour le compte de la 31e journée de Premier League.

Bien installés en milieu de tableau, Crystal Palace et Christian Benteke (titulaire) accueillaient le voisin de Chelsea.

Le match se jouait sans Michy Batshuayi qui n'était pas dans la sélection, car ce dernier est prêté par Chelsea et n'a pas le droit de jouer contre son club. Le Diable Rouge n'a pas hésité à en rire.

Les Blues ne perdaient pas un instant et Havertz (8e) ouvrait rapidement le score, suivi par Pulisic deux minutes plus tard. Zouma (30e) enfonçait déjà la clou et fixant le score à 0-3 à la demi-heure de jeu. Les Blues survolaient la partie jusqu'à la pause.

Après le repos, Christian Benteke (63e) réduisait le score de la tête et relançait un peu la partie avec son 6e but de la saison (voir le but du Belge ici).

Mais pas de quoi secouer les hommes de Thomas Tuchel qui gardaient les choses en main, avant que Pulisic (78e) ne fixe la victoire des Blues avec un quatrième but. Au classement, Chelsea ne lâche pas le top-4 de vue et revient sur Liverpool et Leicester. Crystal Palace reste 13e.