Un retour à Lyon s'éloigne pour Benzema

Un retour dans son club formateur pour Karim Benzema?

Le 25 janvier dernier, l'ex-agent de Karim Benzema (33 ans, 25 matchs et 18 buts en Liga cette saison), Karim Djaziri, évoquait l'amour de son ancien protégé pour l'Olympique Lyonnais et le désir de l'attaquant du Real Madrid de retrouver son club formateur avant de raccrocher les crampons. Une déclaration forte, qui avait rapidement enflammé l'esprit des fans des Gones.

Mais voilà, plusieurs semaines ont depuis passé et Djaziri a tenu à tempérer concernant ses propos, en refroidissant une telle option. "J'ai dit que Karim Benzema avait très envie de revenir à Lyon, qu'il avait dans un coin de sa tête l'envie de revenir un jour car c'est son club et sa ville. Mais aujourd'hui, il est plus proche de signer une prolongation au Real Madrid que de revenir à Lyon", a précisé le représentant de joueurs, sur le site Made in Foot.

De toute manière, au vu de la forme et de l'importance prise par l'avant-centre français à Madrid depuis plusieurs années maintenant, un come-back de Benzema, qui pourrait prolonger jusqu'en juin 2023, en terres rhodaniennes s'annonçait des plus hypothétiques...