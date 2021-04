🎥 Liga : mauvaise opération pour la Real Sociedad et Adnan Januzaj

Place à la 33e journée de Liga avec une rencontre intéressante entre la Real Sociedad et le FC Séville.

Real Sociedad - FC Séville

Adnan Januzaj assistait depuis le banc à l'ouverture du score des siens, par Carlos Fernández après cinq minutes de jeu. Séville répondait via Fernando (22e) qui égalisait avant qu'En-Nesyri (24e) ne donne l'avance aux Andalous. Monté au jeu à un quart d'heure du terme, le Belge n'a rien pu faire pour éviter la défaite. Séville consolide un peu plus sa 4e place et pourrait venir se mêler à la course en tête, la Real Sociedad pourrait voir le Betis ou Villareal les dépasser.

Le but de Youssef EN-NESYRI face à la Real Sociedad, match en cours 1-2 pour le FC Séville alors mène 1-0, 42 ème minute. pic.twitter.com/lFqwWUwUhN — ATLAS FOOT & Sport (@ATLAS_FOOT) April 18, 2021

Osasuna - Elche

Dans l'autre partie du début d'après-midi, Kike Barja (38e) et un auto-but de Diego González (68e) permettent à Osasuna de s'éloigner de la zone rouge, alors qu'Elche reste 18e et en position de premier relégable.