Super League: les raisons du refus du PSG

Le Paris Saint-Germain ne figure pas parmi les clubs fondateurs de la Super League.

Pourtant initialement impliqué dans le projet d'une Super Ligue, officiellement lancée ce lundi le Paris Saint-Germain ne figure pas parmi les 12 clubs fondateurs de cette nouvelle compétition. Mais pourquoi ? Selon les informations du média The Athletic, le champion de France en titre souhaite avant tout dialoguer dans le respect avec l'UEFA pour une réforme de la Ligue des Champions.

De plus, le PSG n'a pas envie d'une compétition européenne réservée aux formations les plus riches. "Le football, c'est pour toutes les équipes", a ainsi précisé le club de la capitale pour la radio Europe 1. Pour autant, cette position est-elle durable dans le temps ? Si le dialogue avec l'UEFA ne permet pas le retour des meilleures formations européennes, le PSG pourrait être tenté de rejoindre la Super Ligue, qui promet de grosses recettes sur le plan financier. De plus, à l'étranger, il se dit que les trois dernières places parmi les fondateurs sont déjà réservées : le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et Paris...