Officiel : Ed Woodward quittera Manchester United au terme de la saison

Les nouvelles s'enchaînent ce soir concernant la Super League : Ed Woodward, directeur général de Manchester United, a démissionné à la suite des remous autour du club.

Les manifestations de supporters un peu partout en Angleterre et le rejet général du projet de Super League ont visiblement fait réfléchir les clubs engagés : alors que Chelsea a été le premier domino à tomber, d'après la BBC, Manchester United et Manchester City suivraient ... Et les Red Devils ont également vu leur directeur général Ed Woodward démissionner !

Woodward, figure décriée de United depuis son arrivée en 2007 et sa promotion en 2012 au poste de directeur opérationnel, avait prévu de quitter le club officiellement en fin de saison. L'échec cuisant du projet de Super League a accéléré les choses et ManU a désormais officialisé que son directeur général se retirait au terme de la saison.