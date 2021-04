Agüero a pris sa décision

L'Argentin semble se diriger vers la Liga pour la saison prochaine.

En fin de contrat avec Manchester City, Sergio Agüero (32 ans, 15 apparitions et 3 buts toutes compétitions cette saison) sait où il veut poursuivre sa carrière. En effet, la presse argentine affirme que le buteur albiceleste a choisi de retourner en Liga. Pas à l’Atletico Madrid, où il s’est révélé entre 2006 et 2011, mais plutôt au FC Barcelone, qui recherche activement un 9. Si la piste menant à Memphis Depay, lui aussi en fin de contrat, reste d’actualité, celle concernant l’ancien joueur de l’Independiente est plus bouillante que jamais.

Tandis que La Porteria confirme la venue imminente du Kun, assurant avoir eu l’information de ses proches, TyC Sports révèle de son côté que le futur ex-Citizen a d’ores et déjà accepté l’idée de signer un contrat de deux années en faveur du pensionnaire du Camp Nou. Un salaire annuel de 11 millions d’euros pourrait d’ailleurs lui être accordé.

Un bon point pour inciter Lionel Messi, dont le bail expire en juin prochain, de prolonger.