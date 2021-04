Super League : les organisateurs réagissent après le départ des clubs anglais

Les organisateurs de la compétition tant décriée se sont exprimés via un communiqué officiel dans la nuit.

Deux jours après son officialisation, le projet de Super League semble déjà voué à la disparition. Les clubs anglais, qui représentaient la moitié des écuries engagées dans cette nouvelle compétition élitiste, ont décidé de quitter la navire cette nuit.

Les organisateurs du tournoi polémique ont publié dans la nuit un communiqué officiel insistant sur la légitimité de celui-ci. "Nous sommes convaincus que le statut quo du football européen a besoin d'un changement et nous proposons une nouvelle compétition car le système actuel de fonctionne pas correctement. Notre proposition a pour objet de faire évoluer l'industrie du foot et générer de la valeur pour toute la pyramide footballistique. C'est, sans doute, une opportunité excellente pour faire face aux difficultés liées à la pandémie, et elle a été désignée avec comme principal objectif d'augmenter les versements de solidarité à toute la famille du foot", expliquent les dirigeants de la Super League avant d'évoquer les multiples départs.

"Malgré les départs annoncés des clubs anglais de la compétition, forcés à prendre cette décision à cause de la pression à laquelle ils ont été soumis, nous sommes convaincus que notre proposition est correcte et en accord avec les règles européennes, comme cela a été prouvé devant les tribunaux aujourd'hui, ces derniers n'ayant pas hésité à protéger le projet de Super League face à des actions de tiers quelles qu'elles soient", peut-on lire dans le communiqué envoyé aux médias.

"Au vu des circonstances, nous allons reconsidérer les mesures nécessaires pour remodeler ce projet, en ayant toujours en tête d'offrir aux fans la meilleure expérience possible et renforcer la solidarité de la communauté footballistique", conclut le communiqué.