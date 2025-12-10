Courtois et le Real battus par City, Mika Godts à l'assist : le résumé de la soirée de Ligue des Champions

Neuf affiches de Ligue des Champions étaient au programme ce mercredi soir. Voici les résultats de la soirée et le classement après six journées de phase de ligue.

Qarabag 2-4 Ajax Amsterdam

Avec Rayane Bounida, puni à cause d'un retard, et Mika Godts sur le banc au coup d’envoi, mais avec Jorthy Mokio et Kasper Dolberg dans le onze de base, les Ajacides se sont imposés en Azerbaïdjan alors qu’ils étaient encore menés 2-1 à quinze minutes du terme. Monté au jeu juste avant l’égalisation, Mika Godts a délivré la passe décisive sur le but du 2-4. Jorthy Mokio a joué 85 minutes.

Villarreal 2-3 Copenhague

Grosse surprise et défaite des Espagnols, ce qui n’arrange que très moyennement l’Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges, dépassés par les Danois au classement. Avec un triste bilan de 1 point sur 18, Villarreal est avant-dernier et déjà éliminé. Thomas Delaney est monté au jeu à dix minutes du terme pour Copenhague.

Club de Bruges 0-3 Arsenal



Real Madrid 1-2 Manchester City

Malgré un très grand Thibaut Courtois, auteur de plusieurs parades de grande classe, le Real Madrid a été battu par Manchester City, malgré l’ouverture du score de Rodrygo. L’inévitable Erling Haaland a marqué sur penalty pour les Skyblues, désormais quatrièmes de la phase de ligue, tandis que le Real recule à la septième place. Jérémy Doku a joué 88 minutes pour les Cityzens.

Athletic Bilbao 0-0 Paris Saint-Germain

Les champions d’Europe en titre ont été tenus en échec à l’Estadio San Mamès. Pour le PSG, l’Ukrainien Ilya Zabarnyi est monté au jeu à la pause et a joué pour la première fois en même temps que le portier russe Matvey Safonov, titulaire. Paris reste bien installé dans le top 8, tandis que Bilbao aura besoin d’un miracle pour se qualifier.

Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle

Menés au score, les Magpies ont renversé la vapeur en seconde période, mais ont été rejoints dans les dernières minutes. Newcastle n'est pas passé loin de faire une très belle opération, tandis que Leverkusen conserve sa place dans le top 24.

Benfica 2-0 Napoli

Le duel entre les anciens de Pro League Franjo Ivanovic d'un côté et Vanja Milinkovic-Savic et Noa Lang de l'autre a tourné à l’avantage du Croate, qui n’a cependant pas trouvé le chemin des filets. Les deux équipes se retrouvent aux portes du top 24 à deux journées de la fin. Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Dodi Lukebakio ont manqué la rencontre pour cause de blessure.

Borussia Dortmund 2-2 Bodo/Glimt

Le BVB a mené au score à deux reprises mais n’a pas pu obtenir mieux qu’un partage face au Petit Poucet norvégien, qui décroche son troisième point dans la compétition. Julien Duranville est resté sur le banc durant l’intégralité de la rencontre.

Juventus 2-0 Pafos

Entré à l’heure de jeu alors qu’il n’y avait pas encore eu le moindre but dans la rencontre, Loïs Openda n’a pas trouvé le chemin des filets lors de la victoire 2-0 de la Juventus face à Pafos. Chez les Chypriotes, Landry Dimata est resté sur le banc pendant les 90 minutes.