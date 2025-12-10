Surprise : Majeed Ashimeru en passe de signer dans un autre club de Jupiler Pro League

Sur une voie de garage à Anderlecht, Majeed Ashimeru va quitter la capitale cet hiver. Il aurait déjà trouvé son nouveau point de chute... au Racing Genk !

Arrivé du Red Bull Salzbourg à l’été 2021 contre 1,5 million d’euros, Majeed Ashimeru a d’abord commencé son aventure au Sporting d’Anderlecht en tant que titulaire, avant de progressivement perdre sa place.

Totalement écarté après avoir disputé six matchs de Champions Play-Offs la saison dernière, il n’a cependant pas quitté le Lotto Park en été, faisant partie des joueurs indésirables qu’Olivier Renard n’a pas réussi à vendre, et reçoit toujours aujourd’hui un important salaire… pour ne pas jouer.

Il y a quatre jours, le milieu de terrain ghanéen a signé un improbable retour en entrant à la demi-heure du terme lors de la rencontre de Challenger Pro League entre les RSCA Futures et le RWDM. De quoi lui redonner un peu de temps de jeu avant un départ ? C’est probable.

Majeed Ashimeru serait en passe de se relancer... au Racing Genk !

Majeed Ashimeru devrait en effet quitter le Sporting d’Anderlecht cet hiver, Olivier Renard lui cherchant une porte de sortie depuis de longs mois. Le joueur de 28 ans pourrait néanmoins rebondir dans un club pour le moins surprenant.



Selon les informations d’Africafoot, Majeed Ashimeru aurait trouvé un accord avec… le Racing Genk, qu’il devrait rejoindre dès le début du mois de janvier. Mécontent de son temps de jeu dans la capitale, il devrait parapher un contrat de trois ans dans le Limbourg afin de relancer sa carrière.