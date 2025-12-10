Un autre entraîneur de D1A était le plan B de Gand en cas d'échec avec Rik de Mil

Rik de Mil est devenu le nouvel entraîneur de La Gantoise ce mercredi. S'ils s'étaient heurtés à un échec dans ce dossier, les Buffalos se seraient tournés vers Sven Vandenbroeck, de Zulte Waregem, ou vers Bernd Storck.

Le jeu de chaises musicales commencé en Venise du Nord a fait écho jusqu’au Mambourg, où Rik de Mil est parti pour remplacer Ivan Leko à La Gantoise, lui-même ayant suppléé Nicky Hayen au Club de Bruges.

Courtisé depuis de longs mois, l’ancien entraîneur de Westerlo avait refusé de rejoindre l’Antwerp la saison dernière, puis s’était heurté au refus de Mehdi Bayat lorsque l’Union avait frappé à sa porte pour remplacer Sébastien Pocognoli.

Cette fois, Rik de Mil n’a pas voulu laisser passer cette chance et s’était déclaré en maladie ce mercredi matin, alors que deux séances d’entraînement étaient prévues. En fin d’après-midi, il était présent aux côtés de Sam Baro dans la salle de presse de la Planet Group Arena.

Gand pensait aussi à Sven Vandenbroeck, mais Rik de Mil était la priorité

Selon les informations de nos confrères du groupe IPM, Mehdi Bayat ne s’est cette fois pas opposé au départ de son entraîneur, conscient que le ressort aurait pu être totalement cassé avec lui en cas de nouveau refus. Il a cependant insisté pour que la situation se décante ce mercredi, ce qui a finalement été le cas.

La Gantoise n’a donc pas eu besoin d’aller chercher plus loin, mais avait déjà préparé deux plans B en cas d’échec dans le dossier Rik de Mil. La piste secondaire menait en effet à Sven Vandenbroeck, l’actuel entraîneur de Zulte Waregem, tandis que le nom de Bernd Storck a également circulé.