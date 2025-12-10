Un autre entraîneur de D1A était le plan B de Gand en cas d'échec avec Rik de Mil

Un autre entraîneur de D1A était le plan B de Gand en cas d'échec avec Rik de Mil
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Rik de Mil est devenu le nouvel entraîneur de La Gantoise ce mercredi. S'ils s'étaient heurtés à un échec dans ce dossier, les Buffalos se seraient tournés vers Sven Vandenbroeck, de Zulte Waregem, ou vers Bernd Storck.

Le jeu de chaises musicales commencé en Venise du Nord a fait écho jusqu’au Mambourg, où Rik de Mil est parti pour remplacer Ivan Leko à La Gantoise, lui-même ayant suppléé Nicky Hayen au Club de Bruges.

Courtisé depuis de longs mois, l’ancien entraîneur de Westerlo avait refusé de rejoindre l’Antwerp la saison dernière, puis s’était heurté au refus de Mehdi Bayat lorsque l’Union avait frappé à sa porte pour remplacer Sébastien Pocognoli.

Cette fois, Rik de Mil n’a pas voulu laisser passer cette chance et s’était déclaré en maladie ce mercredi matin, alors que deux séances d’entraînement étaient prévues. En fin d’après-midi, il était présent aux côtés de Sam Baro dans la salle de presse de la Planet Group Arena.

Gand pensait aussi à Sven Vandenbroeck, mais Rik de Mil était la priorité

Selon les informations de nos confrères du groupe IPM, Mehdi Bayat ne s’est cette fois pas opposé au départ de son entraîneur, conscient que le ressort aurait pu être totalement cassé avec lui en cas de nouveau refus. Il a cependant insisté pour que la situation se décante ce mercredi, ce qui a finalement été le cas.

Lire aussi… Rik de Mil déjà présenté à Gand par le propriétaire Sam Baro... qui ne mâche pas ses mots envers le FC Bruges
La Gantoise n’a donc pas eu besoin d’aller chercher plus loin, mais avait déjà préparé deux plans B en cas d’échec dans le dossier Rik de Mil. La piste secondaire menait en effet à Sven Vandenbroeck, l’actuel entraîneur de Zulte Waregem, tandis que le nom de Bernd Storck a également circulé.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
FC Bruges
Rik De Mil
Sven Vandenbroeck

Plus de news

Rik de Mil déjà présenté à Gand par le propriétaire Sam Baro... qui ne mâche pas ses mots envers le FC Bruges

Rik de Mil déjà présenté à Gand par le propriétaire Sam Baro... qui ne mâche pas ses mots envers le FC Bruges

19:40
"En s'appuyant sur le staff existant" : voici qui va remplacer Rik de Mil au Sporting Charleroi

"En s'appuyant sur le staff existant" : voici qui va remplacer Rik de Mil au Sporting Charleroi

20:20
C'est officiel : Rik De Mil remplace Ivan Leko à La Gantoise

C'est officiel : Rik De Mil remplace Ivan Leko à La Gantoise

17:22
6
Pas d'exploit : le Club de Bruges s'incline logiquement face à Arsenal

Pas d'exploit : le Club de Bruges s'incline logiquement face à Arsenal

22:53
Courtois et le Real battus par City, Mika Godts à l'assist : le résumé de la soirée de Ligue des Champions

Courtois et le Real battus par City, Mika Godts à l'assist : le résumé de la soirée de Ligue des Champions

23:10
C'est fait : Rik De Mil va bel et bien quitter Charleroi pour Gand !

C'est fait : Rik De Mil va bel et bien quitter Charleroi pour Gand !

15:20
5
C'est terrible pour lui : nouveau coup dur pour Simon Mignolet à Bruges avant la réception d'Arsenal

C'est terrible pour lui : nouveau coup dur pour Simon Mignolet à Bruges avant la réception d'Arsenal

21:20
"Le Standard est une équipe qu'on aime bien" : Louvain n'est pas inquiet avant son déplacement à Sclessin

"Le Standard est une équipe qu'on aime bien" : Louvain n'est pas inquiet avant son déplacement à Sclessin

22:00
Surprise : Majeed Ashimeru en passe de signer dans un autre club de Jupiler Pro League

Surprise : Majeed Ashimeru en passe de signer dans un autre club de Jupiler Pro League

21:40
Il devait jouer : Rayane Bounida a manqué le match de Ligue des Champions de l'Ajax de sa propre faute

Il devait jouer : Rayane Bounida a manqué le match de Ligue des Champions de l'Ajax de sa propre faute

21:00
Des publicités à la moitié de chaque mi-temps des matchs du Mondial 2026 ?

Des publicités à la moitié de chaque mi-temps des matchs du Mondial 2026 ?

20:40
Le Standard englué dans un profond cercle vicieux : "On ne sait pas construire dans la durée" Interview

Le Standard englué dans un profond cercle vicieux : "On ne sait pas construire dans la durée"

19:20
Vers un nouveau changement d'entraîneur en Pro League ? "On ressent clairement une pression"

Vers un nouveau changement d'entraîneur en Pro League ? "On ressent clairement une pression"

20:00
De bon augure pour le Club de Bruges ? Les Blauw & Zwart s'offrent le scalp d'Arsenal en Youth League !

De bon augure pour le Club de Bruges ? Les Blauw & Zwart s'offrent le scalp d'Arsenal en Youth League !

17:00
Un ancien de la génération dorée pourrait accompagner les Diables Rouges aux USA

Un ancien de la génération dorée pourrait accompagner les Diables Rouges aux USA

19:00
Une absence qui pose question : Rik De Mil n'était pas à l'entraînement de Charleroi

Une absence qui pose question : Rik De Mil n'était pas à l'entraînement de Charleroi

13:30
1
Le premier transfert de l'hiver en Pro League s'entraîne déjà avec son nouveau club

Le premier transfert de l'hiver en Pro League s'entraîne déjà avec son nouveau club

18:20
Oumar Diouf proche d'un départ du RFC Liège ? Le point sur la situation

Oumar Diouf proche d'un départ du RFC Liège ? Le point sur la situation

18:40
Vincent Kompany réagit avec émotion au décès de son ancien coéquipier Glen De Boeck

Vincent Kompany réagit avec émotion au décès de son ancien coéquipier Glen De Boeck

18:00
La révélation du deuxième tour, au Standard ? "En tant qu'attaquant, les buts appellent les buts" Interview

La révélation du deuxième tour, au Standard ? "En tant qu'attaquant, les buts appellent les buts"

16:40
Un fidèle serviteur du RSC Anderlecht va tirer sa révérence après 27 ans de carrière

Un fidèle serviteur du RSC Anderlecht va tirer sa révérence après 27 ans de carrière

16:20
Peut-on déjà dire que le RFC Liège a réussi sa première partie de saison ?

Peut-on déjà dire que le RFC Liège a réussi sa première partie de saison ?

16:00
L'infirmerie du Standard ne se vide toujours pas : Karamoko de retour, mais un nouveau forfait acté ! Interview

L'infirmerie du Standard ne se vide toujours pas : Karamoko de retour, mais un nouveau forfait acté !

14:40
Les U17 et U19 connaissent leurs adversaires sur la route de l'Euro

Les U17 et U19 connaissent leurs adversaires sur la route de l'Euro

15:40
Le Club de Bruges rêve d'un exploit face à Arsenal

Le Club de Bruges rêve d'un exploit face à Arsenal

13:20
Un retour stratégique : Bob Madou, le CEO du Club de Bruges, retrouve un rôle clé à l'Union belge

Un retour stratégique : Bob Madou, le CEO du Club de Bruges, retrouve un rôle clé à l'Union belge

13:00
Vincent Mannaert et l'Union Belge ont pris leur décision concernant Rudi Garcia

Vincent Mannaert et l'Union Belge ont pris leur décision concernant Rudi Garcia

15:00
1
Thorsten Fink est très clair : "Ce jour-là, je partirai de moi-même"

Thorsten Fink est très clair : "Ce jour-là, je partirai de moi-même"

14:20
Voici la date à laquelle les Diables Rouges se rendront aux USA

Voici la date à laquelle les Diables Rouges se rendront aux USA

14:00
Nouveau coach, nouveau départ : Bruges peut-il créer la surprise contre Arsenal ?

Nouveau coach, nouveau départ : Bruges peut-il créer la surprise contre Arsenal ?

11:40
"Je pense qu'il y a eu de la peur" : Roberto De Zerbi avoue que l'Union a fait trembler Marseille

"Je pense qu'il y a eu de la peur" : Roberto De Zerbi avoue que l'Union a fait trembler Marseille

12:40
Un tournant pour Romelu Lukaku : Naples fait un choix fort en Ligue des champions

Un tournant pour Romelu Lukaku : Naples fait un choix fort en Ligue des champions

12:20
2
Un espoir pour l'Union ? Le Bayern de Vincent Kompany n'abordera pas ce match comme prévu

Un espoir pour l'Union ? Le Bayern de Vincent Kompany n'abordera pas ce match comme prévu

12:00
Plus de chances pour Bruges que pour l'Union : voici pourquoi la qualification reste possible

Plus de chances pour Bruges que pour l'Union : voici pourquoi la qualification reste possible

10:40
"Il m'insultait tout le temps" : la crise s'aggrave entre Marc Brys et Samuel Eto'o

"Il m'insultait tout le temps" : la crise s'aggrave entre Marc Brys et Samuel Eto'o

11:20
1
Monaco sur la bonne voie ? Sébastien Pocognoli se prononce

Monaco sur la bonne voie ? Sébastien Pocognoli se prononce

11:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 3-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 3-0 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved