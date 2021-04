🎥 Giacomo Raspadori bourreau du Milan AC

L'attaquant italien n'a eu besoin que de 26 minutes de jeu pour faire plier les Rossoneri.

L'AC Milan a perdu de nouvelles plumes dans la course au titre, mercredi soir, et c'est en grande partie à cause de Giacomo Raspadori. Les Milanais menaient tranquillement avant la montée au jeu de l'attaquant de 21 ans, à 26 minutes du terme.C'est lui qui a fait pencher la balance en faveur de Sassuolo (1-2).

Il a d'abord égalisé à la 75e, avant d'offrir la victoire à son équipe sept minutes plus tard. Une grande première pour Giacomo Raspadori qui n'avait pas encore inscrit le moindre but en Serie A et qui, en moins d'une demi-heure, a doublé son total personnel de la saison: il en est désormais à quatre buts et deux assists en championnat.