Les dirigeants d'Arsenal se sont excusés... en interne

Mikel Arteta a révélé ce jeudi que des discussions en interne avaient eu lieu du côté des Gunners.

Avant la venue vendredi soir d’Everton, à l’occasion de la 33e journée de Premier League, le technicien espagnol des Gunners a avoué que les dirigeants du club londonien ont présenté leurs excuses après le fiasco de la Super League.

"Oui. Cela a commencé avec Vinai (Venkatesham, le directeur général), les propriétaires et tous ceux qui sont impliqués dans le processus. Tous, avec les bonnes intentions de défendre le club et de mettre le club dans la meilleure position possible pour le moment et pour l’avenir, mais en acceptant que la façon dont celle a été géré a eu des conséquences terribles et que c’était une erreur. Je dois vraiment respecter cela quand les gens ont de véritables intentions de faire de leur mieux pour ce club. Mais si cela ne se produit pas ou si ce n’est pas la bonne chose à faire, ils peuvent se lever et s’excuser. Je parle pour moi et je pense que les joueurs, le staff, tout le monde qui travaille au club, nous devons accepter cela et passer à autre chose. La façon dont cela a été géré a été très bonne."