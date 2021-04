Super League : Paolo Maldini "n'était même pas au courant" !

La Super League n'a pas fini de faire parler d'elle. Le directeur technique de l'AC Milan, Paolo Maldini, vient d'affirmer ... qu'il n'avait même pas été tenu au courant du projet.

Si Paolo Maldini dit vrai, c'est un coup de plus à la crédibilité d'un projet que certains dirigeants de clubs auraient donc validé sans même passer par l'accord de leur direction technique : l'AC Milan n'aurait pas consulté son ancien joueur, affirme celui-ci à Sky Sports. "Je n'ai été inclus dans aucune discussion à ce sujet, je l'ai su dimanche via le communiqué, comme tout le monde", déclare Maldini.

"C'est quelque chose qui a été décidé au-dessus de moi. Ca ne m'empêche pas de prendre mes responsabilités et de m'excuser auprès des supporters, non seulement de l'AC Milan mais de tous les autres clubs, qui se sentent trahis. Car Milan a toujours respecté les principes de ce sport", continue le directeur technique des Rossoneri. "Oui, il y a des pertes importantes, mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller ? Pas jusqu'à changer les principes et valeurs du sport, la méritocratie, les rêves".