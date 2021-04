Premier League : Leandro Trossard et Brighton tombent face à la lanterne rouge

Mauvaise opération pour Brighton. Ce samedi soir, les Seagulls se sont inclinés sur la plus petite des marges sur la pelouse de Sheffield United, dans le cadre de la 33ème journée de Premier League. Face à un concurrent direct dans la lutte pour le maintien, les coéquipiers de Leandro Trossard ont perdu des points précieux.

Un seul but a suffi à faire la différence. Auteur de l'ouverture du score à la 19ème minute de jeu, David James McGoldrick a inscrit l'unique but de la rencontre en faveur des Blades. Titulaire au coup d'envoi, Leandro Trossard a cédé sa place à l'ancien brugeois José Izquierdo en fin de match (82ème). Score final : 1-0.

All over at Bramall Lane.



📲 https://t.co/S3j1TIedJv#BHAFC 🔵⚪ pic.twitter.com/qydzh3u2Kt