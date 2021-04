🎥 Liga : Antoine Griezmann ramène le Barça à hauteur du Real Madrid

Auteur d'un doublé face à Villarreal cet après-midi, Antoine Griezmann a permis au FC Barcelone de prendre trois points précieux dans la course au titre.

Belle opération pour le FC Barcelone. Ce dimanche après-midi, le Barça s'est imposé sur la pelouse de Villarreal, dans le cadre de la 32ème journée de Liga. Avec cette victoire, le club catalan met la pression sur ses deux concurrents, l'Atlético et le Real Madrid, dans la course au titre en Espagne.

Les Blaugrana peuvent remercier Antoine Griezmann. Auteur d'un doublé, l'international français a permis à son équipe de l'emporter sur la plus petite des marges à l'Estadio de la Cerámica. Pourtant, c'est bien Samuel Chukwueze qui avait ouvert le score pour le sous-marin jaune en première période (26ème). Score final : 1-2 pour Barcelone.

Au classement, le FC Barcelone est troisième, à égalité de points avec le Real Madrid (71), mais avec une plus faible différence de buts. Toutefois, les hommes de Ronald Koeman comptent un match de moins que leur rival. Devant, l'Atlético de Madrid n'a plus que deux longueurs d'avance. La course au titre garde tout son suspense, à cinq journées de la fin...