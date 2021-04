Hazard aura pris du rythme et c'est tout : des retrouvailles gâchées par un Real timoré

Si vous avez regardé attentivement toute la seconde période de Real Madrid - Chelsea, c'est probablement par amour pour Eden Hazard tant le spectacle était franchement ennuyeux. Pas grand chose à retenir pour le Diable Rouge.

Cela aurait dû être un moment plein d'émotion : au bout du calvaire que constituent ses deux premières saisons à Madrid, Eden Hazard retrouvait son ancienne équipe en demi-finale de la Ligue des Champions. Cela se sera finalement fait dans la discrétion, comme à peu près tout le match du Real Madrid face à Chelsea. Hazard est monté à la 65e minute et on se disait qu'il faudrait tout son talent pour enfin débloquer la situation pour les Merengue.

Malheureusement, cet Eden-là n'est peut-être pas encore prêt à endosser le costume de sauveur : rapidement victime d'un marquage à la culotte, il a été entouré et cela aurait pu libérer des espaces pour ses équipiers ... qui ont terriblement manqué d'inspiration. En 25 minutes, il s'offrira au moins un geste potentiellement décisif avec un joli centre au bout d'une accélération intéressante, mais n'aura pas le coup de rein nécessaire pour faire la différence seul face à un Chelsea, il est vrai, parfaitement en place et coupant toute connexion entre le milieu et l'attaque madrilènes.

Du rythme et c'est tout

On se consolera avec presque une demi-heure de jeu, quelques courses (notamment l'un ou l'autre repli défensif) réalisées sans s'économiser et un grand sourire à l'interview d'après-match : "Je prends les choses comme elles viennent, j'ai joué 15 minutes le week-end passé, maintenant 25 ... Il reste quelques beaux matchs d'ici à la fin de saison et je veux être prêt pour ceux-là", espérait Eden.

Reste à savoir si, dans cette équipe madrilène qui ne se sera procurée que 0,76 "expected goals" (il aura fallu un exploit de Karim Benzema pour égaliser) et qui paraît manquer de leaders comme d'inspiration, Eden Hazard pourra vraiment retrouver le plaisir. Dans le cas contraire, il pourra au moins y retrouver du rythme avant l'Euro, et on s'en contentera ...